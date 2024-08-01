закрыть
1 августа 2024, четверг, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю

  • 1.08.2024, 1:00
NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю
Али Хаменеи

Подробности.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главаря ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Приказ был отдан утром 31 июля на чрезвычайном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана после того, как стало известно о гибели Хании, в которой Тегеран и ХАМАС обвинили израильскую сторону.

Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности сил государства к произошедшему.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип