NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю
- 1.08.2024, 1:00
Подробности.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главаря ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.
Приказ был отдан утром 31 июля на чрезвычайном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана после того, как стало известно о гибели Хании, в которой Тегеран и ХАМАС обвинили израильскую сторону.
Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности сил государства к произошедшему.