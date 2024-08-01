Time рассказал о «прохладных» отношениях между Камалой Харрис и Зеленским 1.08.2024, 5:57

Вице-президент США за считанные дни до войны отклонила идею превентивных санкций против РФ.

Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.

Об этом говорится в материале газеты Time.

Автор статьи Саймон Шустер рассказывает о встрече Харрис и Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Оба собеседника тогда согласились, что нападение России с большой вероятностью произойдет в ближайшее время.

Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это заставит Владимира Путина пересмотреть свое решение о вторжении, а также предоставить Украине все необходимое оружие – в частности зенитные системы, истребители и артиллерию.

По словам присутствующих украинских чиновников, Харрис отвергла оба предложения.

Как пояснил собеседник Time в Белом доме, США считали угрозу санкций более эффективным средством сдерживания, чем их введение, а предоставление Украине оружия могло бы укрепить убеждение Путина в том, что Украина является «государством-клиентом НАТО».

«Вице-президент Харрис была решительным сторонником длительной поддержки Украины со стороны США и неоднократно выражала непоколебимую приверженность поддержке народа Украины, который защищается от жестокой агрессии России», – добавил он.

В статье Time утверждается, что именно встреча 2022 года «задала тон в отношениях» Зеленского и Харрис, «которые никогда не были особенно теплыми» (хотя не объясняется, почему именно).

Упоминается, что вице-президент никогда не была в Украине, в том числе и после полномасштабного вторжения, хотя встречалась с украинским президентом шесть раз, последний раз – на полях Глобального саммита мира в Швейцарии в июне.

«Во время встреч с украинскими чиновниками в последние годы она действительно проявляла сочувствие к их судьбе, как сказал один из них, «но я бы назвал это формальным сочувствием, согласно протоколу», – пишет Саймон Шустер.

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