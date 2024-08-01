The Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов 4 1.08.2024, 7:36

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Еще несколько самолетов вскоре прибудут из Дании.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. По его словам, самолеты уже в Украине.

«F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», - написал Ландсбергис в соцсети Х.

Тем временем газета The Times сообщила, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

Напомним, что 31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

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