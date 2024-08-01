Z-полковник Алкснис встревожен новым решением Путина 6 1.08.2024, 7:46

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Это делал другой диктатор накануне краха.

Дефицит живой силы на фронте у РФ настолько велик, что было принято решение бросить на фронт в качестве пехоты военных Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Ту же ошибку совершил во Второй мировой войне Гитлер.

Об этом в своем блоге написал 31 июля экс-депутат Госдумы России, Z-патриот Виктор Алкснис, передает Диалог.UA.

В ВКС России начали формировать мотострелковый полк из пилотов, механиков, инженеров и прочих специалистов. Командование намерено бросить их на фронт в качестве пехоты для так называемых «мясных штурмов».

Z-полковник Алкснис в отчаянии из-за такого решения. Он констатировал, что Кремль в попытке избежать катастрофы на фронте буквально уничтожает собственную военную авиацию.

«Неужели это правда? О чем думали начальники, посылая летно-подъемный и инженерно-технический состав простыми пехотинцами в бой? Это то же самое, как забивать гвозди микроскопом… Неужели летчику или штурману с воинскими званиями от лейтенанта до полковника вручили автоматы Калашникова и послали штурмовать какое-нибудь село, которое и на карте-то не найти?»

- возмутился российский ультрапатриот. Он уточнил, что в 80-х годах прошлого века подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн. Сейчас, очевидно, сумма не меньшая.

Алкснис отметил, что Кремль фактически повторяет ошибки нацистской Германии. «Что-то подобное имелось в годы Второй мировой войны в нацистской Германии, когда в люфтваффе были созданы авиаполевые дивизии… Накануне краха Германии зимой и весной 1945 года их бросили на фронт, включая летчиков и штурманов», — сообщил полковник РФ.

С его слов, такая отчаянная мера свидетельствует о больших потерях на

«СВО» и образовавшемся остром дефиците живой силы ВС РФ.

«А пойти на новую мобилизацию Кремль боится, опасаясь резкой отрицательной реакции на это российского общества», - написал Алкснис.

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