Россияне «прогулялись» по самой зараженной зоне ЧАЭС

Россияне «прогулялись» по самой зараженной зоне ЧАЭС5
- 1.08.2024, 8:02
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Эколог шокировал последствиями.
Российские оккупанты получили значительное облучение во время прогулки по Рыжему лесу. Факт того, что оккупантов отправили в Чернобыльскую зону в 2022 году свидетельствует о крайнем цинизме и равнодушии путинского режима к жизни своих солдат.
Об этом во время чата на «Главреде» рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.
«Безусловно, российские солдаты, которых отправили в поход через Рыжий лес, получили облучение. Произошло то же самое, что и в 1986 году, когда туда нагнали строителей без респираторов и специальной защиты. То же случилось и в 2022-м, но с российскими войсками. Есть определенные площади там, где по-прежнему очень высокий уровень радиации», - отметил эколог.
По его словам, хотя российские власти не проводят исследования влияния этой прогулки на здоровье своих военных, очевидно, что они получили значительную дозу радиации.