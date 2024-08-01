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Близкий соратник Кадырова спрогнозировал скорое окончание войны

  • 1.08.2024, 8:14
  • 10,876
Близкий соратник Кадырова спрогнозировал скорое окончание войны
Апти Алаудинов

И посоветовал россиянам смириться.

Командир подразделения «Ахмат», близкий соратник главы Чечни Апти Алаудинов готовит российскую общественность к скорому окончанию войны.

Он утверждает, что мирное соглашение с Украиной будет подписано уже в нынешнем 2024 году. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала РФ, передает Диалог.UA.

Алаудинов дал понять, что РФ придется завершать так называемую «СВО» не только без захвата Киева, но даже без Херсона и Запорожья.

Мирное соглашение с украинцами, с его слов, Кремль подпишет в ближайшие полгода. «В этом году «СВО» завершится. Я больше чем уверен… Может быть кто-то будет думать, почему он так уверенно говорит. У меня на то есть все предпосылки», - заявил высокопоставленный «кадыровец».

Он уточнил, что российские ультрапатриоты и поклонники «СВО» должны смиренно принять итоги этой войны и те условия, на которые будет вынуждена пойти Россия.

«Что касается заключения мира… Мы можем видеть только поверхностную часть того, что происходит… Мы должны всецело право решения, когда и на каких условиях должны договариваться, оставить нашему верховному главнокомандующему… Я думаю, он (Путин - ред.) не заключит соглашение, которое было бы во вред нашему государству», - заявил Алаудинов.

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