Fox News: В России освободили журналиста Гершковича

Fox News: В России освободили журналиста Гершковича1
- 1.08.2024, 8:20
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Завтра он вернется в США.
Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович освобожден из заключения в Российской Федерации.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что завтра Гершкович вернется в Соединенные Штаты Америки.
Большой обмен заключенными
На днях словенский телеканал N1 анонсировал подготовку большого обмена заключенными между США, Германией и Россией и Беларусью.
Один из кандидатов на обмен - американский журналист Эван Гершкович. Недавно российский суд присудил ему 16 лет лишения свободы за якобы сбор информации для спецслужб США о производителе танков в Екатеринбурге.
Кроме того, из российских колоний и СИЗО исчез ряд политзаключенных. Среди них - оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.