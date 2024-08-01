закрыть
1 августа 2024, четверг, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Fox News: В России освободили журналиста Гершковича

1
  • 1.08.2024, 8:20
  • 5,598
Fox News: В России освободили журналиста Гершковича
Эван Гершкович в Москве, 18 апреля 2023.
Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Завтра он вернется в США.

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович освобожден из заключения в Российской Федерации.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что завтра Гершкович вернется в Соединенные Штаты Америки.

Большой обмен заключенными

На днях словенский телеканал N1 анонсировал подготовку большого обмена заключенными между США, Германией и Россией и Беларусью.

Один из кандидатов на обмен - американский журналист Эван Гершкович. Недавно российский суд присудил ему 16 лет лишения свободы за якобы сбор информации для спецслужб США о производителе танков в Екатеринбурге.

Кроме того, из российских колоний и СИЗО исчез ряд политзаключенных. Среди них - оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип