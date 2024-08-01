В Горках женщину наказали за самозащиту от мужа, который пытался убить ее молотком 3 1.08.2024, 8:31

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Стало известно, что решил суд.

Житель Горецкого района годами пил и избивал свою жену. Милиции было об этом известно, что не мешало мужчине продолжать применять насилие. Финал оказался трагическим: он попытался убить жену молотком — чтобы спастись, та ударила его ножом. Мужчина скончался, а против женщины завели уголовное дело за то, что она защитила свою жизнь. Это классическая история домашнего насилия и уголовного преследования женщин в Беларуси. Чем закончилось дело в данном случае и какое решение принял суд в Горках, «Зеркало» узнало из опубликованного приговора.

Не дала на выпивку

Трагедия произошла в одной из квартир агрогородка в Горецком районе около двух лет назад. День начинался мирно: супруги Светлана и Станислав (все имена вымышлены) в первой половине дня вместе выпили немного алкоголя. Потом пенсионерка занималась своими делами, а муж куда-то ушел.

Около четырех часов дня Станислав вернулся пьяным, начал ругаться и требовать у жены деньги на выпивку. Светлана в этот момент работала на кухне. Она ответила, что ему уже хватит, попросила успокоиться и денег не дала.

Получив отказ, мужчина пришел в ярость и набросился на сидящую жену. Он нанес ей не менее пяти ударов кулаками: бил в грудную клетку, правое и левое плечо, по левой щеке, а когда она наклонилась, дважды ударил по голове.

После этого наступила небольшая пауза, но Светлана не успела даже перевести дух. Оказалось, Станислав, распаленный алкоголем и злобой, отправился в ванную. Через несколько секунд он вернулся оттуда с молотком. Угрожая жене, что убьет, мужчина замахнулся, целясь ей в голову.

Отчаянная защита

Светлана, сидевшая на стуле у мойки, попыталась защититься. Она схватила мужа за руку в попытке отобрать молоток, но сил не хватало. Женщина даже попробовала схватить Станислава за пах, надеясь, что от боли он выронит орудие. Но тот уворачивался и продолжал вырывать руку с молотком, чтобы ударить жену.

У женщины заканчивались силы, она поняла, что неспособна удержать более сильного мужа. В отчаянии она схватила лежавший рядом на кухонной мойке нож и ударила Станислава в грудь. Удар пришелся в левую часть грудной клетки.

Мужчина выпустил жену, несколько раз стукнул молотком по мойке, затем тот выпал из его руки. Станислав наклонился, пытаясь рассмотреть рану на груди, и упал.

Осознав произошедшее, потрясенная Светлана позвонила внуку и попросила вызвать скорую помощь. Но было уже поздно. Она пыталась привести мужа в сознание, ничего не получилось. В течение нескольких минут супруг скончался.

Во всем созналась

По сообщению, полученному от медиков, на место сразу же приехала и милиция. Светлана не стала выгораживать себя. К тому моменту она уже позвонила своим дочерям и рассказала им, как закончился скандал с пьяным мужем (он не был их отцом). Милиции она тоже сразу рассказала все, как было, и выдала орудие преступления. Это был обыкновенный кухонный ножик.

Судебно-медицинская экспертиза впоследствии установила, что рана Станислава соответствует описанию картины преступления, которое дала Светлана. Подтвердилось также, что он был довольно сильно пьян: в крови у него выявили 2,5 промилле алкоголя.

Немного нетрезва была и сама женщина. Но это никак не отменяло того, что она была заметно избита. Эксперты зафиксировали у нее кровоподтеки на груди, плечах, на виске, ушибленную рану внутри щеки с кровоизлиянием. Побои были нанесены кулаками в тот же отрезок времени, когда произошла смерть Станислава, — то есть экспертиза подтвердила, что женщина не лгала и действительно защищалась от избивавшего ее мужа.

В отношении Светланы возбудили уголовное дело по статье 143 УК (Убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Годы насилия

На суде выяснилось, что трагедии предшествовала длительная история домашнего насилия. Последние четыре года Станислав сильно злоупотреблял алкоголем. В пьяном виде он регулярно скандалил, оскорблял и избивал жену.

Соседи и родственники подтвердили, что Светлана не раз жаловалась на агрессивное поведение мужа. Знали об этом и в милиции — в 2019 году Станислав даже состоял там на учете как лицо, склонное к насилию в семье. На работе он тоже имел проблемы из-за пьянства, допускал прогулы, агрессивно ругался с коллегами и начальством.

Светлана же, напротив, всегда характеризовалась только положительно. Пенсионерка не злоупотребляла алкоголем, не была судима, на нее никогда не жаловались соседи.

Гуманный приговор

Суд признал, что Светлана действовала в рамках самообороны: она понимала, что ей неоткуда ждать помощи, никто не спасет ее от агрессивного пьяного мужчины, а потому защищалась от реальной угрозы жизни и здоровью.

Тем не менее был сделан вывод, что женщина превысила пределы необходимой обороны. По мнению суда, нанесение удара ножом в грудь было чрезмерным по отношению к угрозе удара молотком. Светлана, как посчитал суд, должна была осознавать, что такой удар может привести к смерти.

В итоге женщину признали виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»). Но, учитывая обстоятельства дела, положительные характеристики Светланы и ее чистосердечное раскаяние, суд применил к ней амнистию. В результате срок наказания сократили на один год.

Женщине, можно сказать, повезло, так как статья 143 УК предусматривает до двух лет лишения свободы за самозащиту.

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