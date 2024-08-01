На границе Беларуси с Польшей выросла очередь из автобусов
- 1.08.2024, 9:01
- 2,454
Что происходит?
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» в очереди стоят 57 автобусов и 350 легковушек (вчера в это время было 35 автобусов). Такой информацией поделился Госпогранкомитет.
В Козловичах стоит 100 грузовиков (вчера было 300 грузовиков).
Очереди из легковых машин сохраняются и на пунктах пропуска на границе с Литвой: в «Каменном Логе» стоят 290 авто и 9 автобусов, 760 грузовиков.
В Беняконях — 200 легковушек и 940 грузовиков. Очередей из автобусов нет.
В Григоровщине на латвийской границе очередей из легковушек и автобусов нет совсем. Стоит 360 грузовиков.