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На границе Беларуси с Польшей выросла очередь из автобусов

  • 1.08.2024, 9:01
  • 2,454
На границе Беларуси с Польшей выросла очередь из автобусов

Что происходит?

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» в очереди стоят 57 автобусов и 350 легковушек (вчера в это время было 35 автобусов). Такой информацией поделился Госпогранкомитет.

В Козловичах стоит 100 грузовиков (вчера было 300 грузовиков).

Очереди из легковых машин сохраняются и на пунктах пропуска на границе с Литвой: в «Каменном Логе» стоят 290 авто и 9 автобусов, 760 грузовиков.

В Беняконях — 200 легковушек и 940 грузовиков. Очередей из автобусов нет.

В Григоровщине на латвийской границе очередей из легковушек и автобусов нет совсем. Стоит 360 грузовиков.

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