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В Беларуси подорожали два важных товара

  • 1.08.2024, 9:17
  • 2,412
В Беларуси подорожали два важных товара

Без них не может обойтись большинство населения.

В Беларуси с 1 августа выросли цены на бензин и сигареты.

На 3 копейки увеличена стоимость бензина АИ-100. Подорожание не затронуло другие виды топлива. Ранее «Белнефтехим» поэтапно поднял цены на автомобильное топливо на 8 копеек.

Также с 1 августа подорожали некоторые наименования сигарет. ООО «Табак Инвест» повысило на 15 копеек цену четырех наименований Camel. На такую же сумму стали дороже Richmond Compact Special Blue, а Sobranie Compact Gold подорожали на 20 копеек.

Также на 20 копеек выросли в цене два вида Pall Mall Nano Aroma.

«Беларусьторг» повысил на 20 копеек цену сигарет Dunhill.

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