В Беларуси подорожали два важных товара
- 1.08.2024, 9:17
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Без них не может обойтись большинство населения.
В Беларуси с 1 августа выросли цены на бензин и сигареты.
На 3 копейки увеличена стоимость бензина АИ-100. Подорожание не затронуло другие виды топлива. Ранее «Белнефтехим» поэтапно поднял цены на автомобильное топливо на 8 копеек.
Также с 1 августа подорожали некоторые наименования сигарет. ООО «Табак Инвест» повысило на 15 копеек цену четырех наименований Camel. На такую же сумму стали дороже Richmond Compact Special Blue, а Sobranie Compact Gold подорожали на 20 копеек.
Также на 20 копеек выросли в цене два вида Pall Mall Nano Aroma.
«Беларусьторг» повысил на 20 копеек цену сигарет Dunhill.