В Беларуси подорожали два важных товара 1.08.2024, 9:17

2,412

Без них не может обойтись большинство населения.

В Беларуси с 1 августа выросли цены на бензин и сигареты.

На 3 копейки увеличена стоимость бензина АИ-100. Подорожание не затронуло другие виды топлива. Ранее «Белнефтехим» поэтапно поднял цены на автомобильное топливо на 8 копеек.

Также с 1 августа подорожали некоторые наименования сигарет. ООО «Табак Инвест» повысило на 15 копеек цену четырех наименований Camel. На такую же сумму стали дороже Richmond Compact Special Blue, а Sobranie Compact Gold подорожали на 20 копеек.

Также на 20 копеек выросли в цене два вида Pall Mall Nano Aroma.

«Беларусьторг» повысил на 20 копеек цену сигарет Dunhill.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com