закрыть
1 августа 2024, четверг, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эталонный пример Z-психушки

7
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 1.08.2024, 9:52
  • 7,056
Эталонный пример Z-психушки

Россияне уже показали, что значит «освобождение Донбасса».

Чичерина это прям эталонный пример Z-психушки, совершенно отбитая барышня.

Кричать со сцены об «освобождении» Одессы еще можно было весной 22 года, когда никто не понимал какой будет эта война. А сегодня, грозить Одессе «освобождением», т.е. полным уничтожением, могут только больные ублюдки.

Вы уже показали, что значит «освобождение Донбасса», большей беды и горя даже представить невозможно.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина