Эталонный пример Z-психушки 7 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

1.08.2024, 9:52

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Россияне уже показали, что значит «освобождение Донбасса».

Чичерина это прям эталонный пример Z-психушки, совершенно отбитая барышня.

Кричать со сцены об «освобождении» Одессы еще можно было весной 22 года, когда никто не понимал какой будет эта война. А сегодня, грозить Одессе «освобождением», т.е. полным уничтожением, могут только больные ублюдки.

Вы уже показали, что значит «освобождение Донбасса», большей беды и горя даже представить невозможно.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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