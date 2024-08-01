Эталонный пример Z-психушки7
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 1.08.2024, 9:52
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Россияне уже показали, что значит «освобождение Донбасса».
Чичерина это прям эталонный пример Z-психушки, совершенно отбитая барышня.
Кричать со сцены об «освобождении» Одессы еще можно было весной 22 года, когда никто не понимал какой будет эта война. А сегодня, грозить Одессе «освобождением», т.е. полным уничтожением, могут только больные ублюдки.
Вы уже показали, что значит «освобождение Донбасса», большей беды и горя даже представить невозможно.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»