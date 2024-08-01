Жильцы новостройки в Смолевичах получили квартиры с неприятным сюрпризом 3 1.08.2024, 10:00

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Во время дождя на стенах водопад, а из розеток — ручьи.

Новоселы одной из многоэтажек в Смолевичах уже год зависят от погоды за окном: во время дождей отваливается штукатурка, а на стенах можно наблюдать водопад. Они подали уже 150 заявок, но реакции на жалобы не было, сообщает гостелеканал ОНТ.

Проблемная многоэтажка на 108 квартир появилась в Смолевичах около года назад. И с того момента жильцы жалуются на дискомфорт: во время многочисленных дождей в новостройке уже отвалилась штукатурка, отделка, «а поскольку пол немного кривой, плесень пошла уже на деревянные элементы, они начинают гнить».

Коммунальные службы с себя ответственность сняли, заявив, что дом построен бобруйским заводом и находится на гарантии. Туда ЖКХ передает жалобы и обращения.

Жалобы, по словам сотрудников ЖКХ, начались в апреле. До лета застройщик обещал их устранить, потом сроки перенесли на первое августа.

Жильцы, у которых есть маленькие дети, переживают из-за того, что из розеток течет вода.

— Вы понимаете, что значит течет вода с розетки, или не понимаете? Это маленький ребенок — пробежал, в лужу встал, его током ударило, маленькому ребенку много не надо, его убьет. Чего молчите? — возмущается один из жителей дома.

В ЖКХ ответили, что «на данный момент в ЖКХ было прислано обращение по затеканию в основном ливневки». На прошлой неделе специалисты провели обследование, были собраны и закуплены материалы, и началось устранение проблем.

Тем временем на заводе, который строил этот дом, назвали несколько причин такой ситуации.

— Мы причины видим, как проседание фундамента, старение материала, но не снимаем ответственность с себя: где-то качество проведения работы… Специалистов, к сожалению, не хватает, объектов мы строим много, ну, обязуемся в процессе дальнейшей работы более оперативно реагировать на гарантийные случаи, — пояснил заместитель директора Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Александр Марченко.

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