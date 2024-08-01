Военный эксперт: Из-за прибытия F-16 в Украину Россия изменила тактику 1 1.08.2024, 10:04

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Командование РФ озадачено.

На фоне новостей о том, что в Украину прибыли первые западные истребители F-16, эксперт Defense Express Иван Киричевский обратил внимание на одну странную вещь во время массированной воздушной атаки страны-агрессора РФ в ночь на 31 июля.

По его словам, оккупанты не стали запускать дальнобойные ракеты вслед за волнами ударных беспилотников, как это было раньше. Количество вопросов эксперту о том, почему этого не произошло, создало для него впечатление, что «будто кто-то расстроился».

«Действительно, к этому моменту некоторые западные СМИ успели насыпать минорных нот по теме, что мол прибытие F-16 в Украину «не даст перелома на фронте», но здесь нужно объяснить логику их размышлений. Западные журналистики и аналитики сразу брали планку, что F-16 должны выполнить что-то типа «шайтан-арба» («дьявольской птицы»), само появление которого в нашем небе должно было покрыть позором всю тактическую авиацию ВКС РФ; но так как объективное соотношение сил все равно пока будет оставаться в пользу россиян, то видите «кина не будет», — написал Киричевский в Facebook.

Аналитик Defense Express отметил, что международные медиа дальше позволяют себе «малопрофессиональные размышления» в стиле шоу по телевидению, а вот украинцам необходимо делать выводы в практическом ключе.

Речь идет о платформах, которые имеют физический ресурс выше, чем у советских самолетов МиГ-29 и Су-27. F-16 нужны украинским защитникам для того, чтобы было на чем летать и воевать, ведь старая техника не вечная.

«F-16 хотя бы позволят более эффективно применять то авиационное вооружение, которое сейчас на головы оккупантам скидывается в импровизированном порядке с советских самолетов, то есть управляемые авиабомбы JDAM-ER и SDB, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM (против вражеских радаров). Я лично думаю, что от этого эффект будет сопоставим с тем, как летом 2023 года ВСУ получили от США кассетные снаряды DPICM», — считает Киричевский.

Соответственно, эффективность утилизации ВС РФ при ударах с воздуха должна вырасти минимум на 15%. Хоть на F-16 и нельзя прицепить SCALP-EG и Storm Shadow, ведь конструкция истребителя это не предусматривает, необходимо оставить пространство для веры в чудо. К примеру, вариант адаптации старых Су-24М под западные крылатые ракеты также звучала как «нездоровая фантасмагория».

«Ну и о войне в воздухе – в отличие от Су-27 и МиГ-29, F-16 хотя бы может стрелять ракетами «воздух-воздух» в режиме «выстрел-забыл», что должно существенно упрощать задачу сбивать воздушные цели врага при защите критической инфраструктуры в тыловых районах, или же улучшает шансы на выживание при контакте с тактической авиацией врага», — резюмировал Киричевский.

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