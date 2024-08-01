«Со временем люди начинают казаться ограниченными» 5 1.08.2024, 10:13

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Истории белорусов, которые пишут работы вместо студентов.

Журналисты onliner.by пообщались с авторами студенческих дипломных работ. В то время как для кого-то написание одного диплома — это страшные воспоминания на всю жизнь, на их счету не одна сотня таких работ.

Своими историями авторы поделились на условиях анонимности, поэтому их имена изменены. Напоминаем, что студентам обращаться в фирмы с таким заказом нельзя: можно остаться вовсе без диплома о высшем образовании.

Правила подготовки дипломной работы регулирует постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 года №53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования». На основе этого постановления вузы готовят внутренние документы, касающиеся написания дипломной работы и требований к ней в конкретном учебном заведении.

Согласно пункту 66.За, «за выполнение дипломного проекта (дипломной работы) и принятые в дипломном проекте (дипломной работе) решения, правильность всех данных и сделанные выводы отвечает обучающийся, осваивающий содержание образовательной программы высшего образования I ступени, — автор дипломного проекта (дипломной работы). Обучающийся, осваивающий содержание образовательной программы высшего образования I ступени, представляет руководителю законченный дипломный проект (дипломную работу), подписанный им и консультантами. Руководитель составляет отзыв на дипломный проект (дипломную работу)».

Поэтому как минимум возникают сомнения в законности деятельности по подготовке дипломного проекта вместо студента вуза. Если говорить о том, что такие услуги относятся к образовательной деятельности, то в силу закона необходимо иметь лицензию Минобразования. И, безусловно, реклама таких услуг (без лицензии) запрещается.

Екатерина: «Со временем проявляется профдеформация: люди начинают казаться ограниченными»

Екатерина пишет работы на заказ уже более 15 лет. Попробовала, как и многие, еще во время учебы в университете. Тогда даже не зарабатывала — писала «по бартеру» за другие услуги от одногруппников. По договору подряда в фирме начала работать после распределения. Вспоминает, что за неделю зарабатывала больше, чем за месяц на основной работе с учетом всех надбавок. Еще позже полтора года занималась только этим — на более долгий срок не хватило сил. Сейчас написание студенческих работ осталось в качестве подработки.

— Если это основной источник дохода, ты минимум с восьми утра до семи вечера пишешь работы по разным предметам. За день нужно условно написать контрольную по эконометрике, курсовую по педагогике и реферат по макроэкономике.

Так что писать нужно быстро. Неделя на диплом — это очень много. На фирме такие авторы максимум на подхвате, чтобы в сезон «спихнуть» им что-то дешевое. День-два — норма, три — только на сложный диплом, который стоит дороже. Когда работаешь на потоке, понимаешь: время — деньги. И точно знаешь, сколько стоит твой час.

Всех заказчиков девушка делит на несколько основных групп:

На словах готовы были с легкостью написать сами, но… Дальше называют разные причины, почему все-таки не писали, — от семеро детей по лавкам до «Я слишком гениален для такой примитивной курсовой». В общих чертах знают тему, предмет, преподавателя — самая проблемная категория, от них идет больше всего доработок — обычно из-за того, что они не читают готовую работу.

Пробовали написать сами (иногда даже всю работу), но после одного или нескольких возвратов на доработку решили отдать на «аутсорс». С ними проблем минимум, доработки тоже достаточно простые: добавить определенного автора, вместо графика сделать диаграмму и тому подобные.

Пишут практически все сами, от меня требуется оформление по методичке и/или статанализ по данным, которые они собрали сами. Обычно с такими задачами ко мне обращаются технари и «нархозники». Доработки от них — это большая редкость.

Не собирались ни писать сами, ни читать готовую работу, часто не могут даже назвать предмет и точную тему. У меня был такой постоянный клиент: я четыре года писала ему практически все работы — от рефератов до диплома, но ни разу его не видела и не разговаривала с ним. Все контакты были через его маму, она передавала мне темы работ, пожелания преподавателей и рассчитывалась. Это самая малочисленная категория, но зато постоянные клиенты.

Начинала писать работы Екатерина с небольшого списка тем, которые касались только психологии и педагогики. Постепенно «подтянулись» остальные гуманитарные дисциплины. Когда стало мало заказов в этой сфере, добавила экономику — от маркетинга до анализа хозяйственной деятельности. Что касается формата, то тоже писала и продолжает писать все: и шпаргалки, и кандидатские диссертации.

— Ты узнаешь тему и тип работы, методичку, по которой нужно оформлять, преподавателя, дополнительные требования — и минут через 10—20 у заказчика уже есть черновик содержания и введения с прописанными целью, задачами, актуальностью, новизной и методологией, объектом и предметом исследования, кратким анализом литературы и гипотезой, если она нужна.

Чтобы так быстро писать, должен быть хорошо подвешен канцелярский язык. Со временем появляется навык делать выжимку из двух-трех статей, просмотренных по диагонали, и к любым словам находить синонимы, чтобы обойти антиплагиат. Чем больше разбираешься в теме, тем проще писать: знаешь, что и у какого автора искать, уже не сверяешься с источником поминутно. Выходит что-то вроде сочинения на заданную тему, в котором только потом расставляешь ссылки на источники

О заработке. Екатерина утверждает, что обычно автор получает 50% от всей суммы. Но разбежка может быть от 30 до 60%.

— Стоимость зависит от объема, сложности поиска информации, «муторности» темы, уровня написания, а иногда и от требовательности преподавателя.

Девушка называет такие суммы за разные типы работ: $5—15 за реферат; $10—30 за контрольную, лабораторную или практическую работу; $15—40, редко $50 за курсовую; $50—70, в исключительных случаях до $100 за диплом; от $120 за магистерскую диссертацию. Это именно то, что получает автор. Для студентов работы обходятся в среднем в два раза дороже. Зарплата автора привязана к курсу доллара, но выплаты все получают в белорусских рублях. Работают либо в штате, либо по договору подряда — все официально.

— Для примера: курсовую по маркетингу на тему вроде «Особенности рынка слабоалкогольных напитков в Республике Беларусь» для первого курса я могу написать за $15—20, для второго — уже за $20—40.

Есть преподаватели, которые автоматически добавляют 20—30% к первоначальной стоимости работы.

Их фамилии авторам отлично известны. У них обычно более высокие требования к анализу литературы, они внимательно вычитывают теоретическую часть — там общими фразами не отделаешься.

Екатерина объясняет разницу между работой на бирже и в компании. В компаниях заказы между сотрудниками распределяют менеджеры, на бирже же сам автор отмечает, за какой срок и какую сумму готов выполнить заказ. По словам девушки, это менее удобно: может быть несколько дней простоя, пока не получено согласие от заказчика, а потом один дедлайн сразу для четырех-пяти работ. Менеджер ставит сроки сдачи с учетом загруженности автора.

На вопрос, были ли проблемы с заказчиками, Екатерина признается, что, конечно, были, но не глобальные. Самая сложная категория — те, кто с самого начала утверждает, что легко могли бы написать работу сами, но мешают обстоятельства. Девушка даже признается, что, если времени в обрез, иногда можно схитрить: не выкладываться по полной, так как все равно понадобится доработка.

— Анекдот про то, как преподаватель «валит» студентов, закрывая титульный лист и прося назвать тему работы, — это не анекдот. Студенты часто не удосуживаются узнать даже это. Но заставить их это сделать не в наших силах.

«Юмористическими» могут быть и доработки: у подруги четыре раза возвращали курсовую с комментарием «Сделайте графики более графичными». Первоначально были круговые диаграммы, потом линейные графики, дальше гистограммы. Прошли только черно-белые диаграммы. Зато, когда составляешь резюме, с чистой совестью можно указывать: «Рисую красные линии прозрачными и синими».

У меня самая эпичная доработка была такой: зачеркнутый титульный лист и комментарий «Вы слишком тупая, чтобы написать эту работу». Потратила почти весь день, чтобы переписать все с нуля.

В нархозе пару лет с линейкой вымеряли работы и отправляли на доработку, если были нюансы по миллиметрам. Мы воспринимали это как легкие деньги (смеется. — Прим. Onlíner). Студент сам пишет работу, ее два-три раза не принимают, он приходит к нам, 5—20 минут — и все оформлено под стандарт.

По словам девушки, у такой работы есть один неожиданный, но очень существенный минус.

— Чем проще перестраиваться с темы на тему, тем легче будет писать. Но через год-два работы на потоке начинается профессиональная деформация: многие люди кажутся ограниченными. Нет, не дураками, но по отношению к большинству появляется снисходительность: и думают они как-то медленно, и «элементарного» не знают, и словарный запас маловат…

Общаться с теми, у кого работа не предполагает высокоинтенсивную умственную деятельность, становится сложно. А таких большинство — но люди-то они хорошие! Поэтому убираешь снисходительность из тона, упрощаешь речь, говоришь медленнее и стараешься не перескакивать с темы на тему. У меня в окружении есть только три человека, с которыми это делать не нужно, и двое из них пишут студенческие работы, — улыбается Екатерина.

Автор приводит пример одного 20-минутного разговора с коллегами на ходу, без доступа к интернету: кто что сегодня приготовил, в чем, как вкус блюда зависит от посуды; кастрюля или сковорода; из чего сделана, из чего раньше делали; сложности периодизации истории («Фоменко — зло, а Конт нудный, но идеи-то, идеи! А вот Гринина надо перечитать»); попытки вспомнить, кто писал, что бронзового века не было; способы легирования стали; инвазивная хирургия.

— В среде моих знакомых, кто занимался курсовыми на заказ, это нормальный разговор. Что-то вроде small talk, — смеется девушка. — А вот у других это может вызвать большое удивление, я не раз с этим сталкивалась.

Анна: «Готова отдать часть заработка фирмам, чтобы не общаться со студентами»

Анна начала писать работы другим студентам еще на третьем курсе университета — около 15 лет назад. Сейчас это ее основная работа. На выбор повлияли личные причины: девушка страдает от тяжелых панических атак, не может ездить в общественном транспорте и находиться в толпе, поэтому искала только удаленную работу.

Но немалую роль сыграл и потенциальный заработок — хороший по меркам областного центра. Зарплата зависит от загрузки, но выходит примерно 2500—4000 рублей в месяц. Анна приводит в пример свою занятость в апреле: 3 диплома — 1400 рублей, 10 курсовых — 620, 23 контрольных — 580, 5 отчетов по практике — 420. Итого 3020 рублей.

— На себя я работала пять лет и за это время устала общаться с клиентами. Нет, они не были недовольными, но были очень назойливыми: задавали много вопросов, могли звонить ночью, а я совсем не умею дистанцироваться. Сейчас работаю сразу с тремя компаниями. Они сами нашли меня по сарафанному радио. Автор получает 40—60% в зависимости от фирмы. Но я готова отдавать часть заработка только за то, чтобы недовольство студентов выслушивали менеджеры, а не я.

Специализация Анны — экономика (макроэкономика, микроэкономика, национальная экономика, мировая экономика, экономика организации), анализ хозяйственной деятельности, менеджмент, маркетинг, коммерческая деятельность, организация и технология торговли.

За 15 лет автор написала 218 дипломов.

Это без учета всех остальных работ.

По словам девушки, работа достаточно сложная. Чтобы поддерживать профессиональный уровень, приходится постоянно учиться.

— Читаю новые учебники, новые методички, статьи в специализированных журналах. Во время сессий и дипломов рабочий день длится по 12—14 часов. Но, с другой стороны, у меня есть наработки с прошлых лет, своя база шаблонов, расчетов, учебной литературы и методичек. С нуля я пишу только 20—30% текста. Поэтому на диплом у меня уходит три дня, на курсовую или отчет по практике — один-два дня, на контрольную — один-два часа.

Последнее время стала осложнять работу система «Антиплагиат». В вузах устанавливают слишком высокий процент уникальности — 80% и выше. Чтобы его достичь, приходится все перефразировать, менять слова местами и прибегать к другим хитростям. Причем я пишу работу сама, не скачиваю из интернета. Но как плагиат засчитываются и учебники в списке литературы, и словосочетания типа «анализ основных средств», и выдержки из нормативных правовых актов.

Алина: «Для авторов действует система штрафов»

Алина с помощью работы не только вышла на стабильный заработок, но и устроила личную жизнь: девушка вышла замуж за парня, которому писала диплом. Он увез ее из областного центра в Минск. Потом пути пары разошлись — сейчас Алина замужем во второй раз и воспитывает двоих детей.

— Мне изначально нравилось писать работы, этот процесс не вызывал у меня стресса. Плюс радовал заработок: подработка приносила больше, чем основная работа. В какой-то момент мне так надоело трудиться в найме, что я уволилась и открыла ИП. Скоро можно было даже объявления не давать — клиенты сами рекомендовали меня знакомым. В период «расцвета» денег было много, а конкуренции — мало. Потом рынок начали захватывать агентства, которые нанимают авторов и являются посредниками.

Сейчас и сама Алина предпочитает работать через фирмы — как раз чтобы не общаться с клиентами. Хоть в период работы напрямую конфликтов было немного, но взаимодействие с заказчиками — это не самая любимая часть работы. В случае глобальных претензий автор просто предлагала вернуть всю сумму. Сейчас оплата распределяется так: 50% ей, 50% компании.

При этом чем более строгие требования к качеству работы, тем выше и оплата. Так, в фирме, которая платит больше остальных, на курсовой автор зарабатывает 70 рублей, на дипломе — 250. В первом случае у Алины уходит на работу один-два дня, во втором — три-четыре.

— Больше всего в работе мне нравится свобода. Я сама выбираю для себя нагрузку, а поскольку у меня двое детей, это очень важно. Летом работы нет, я отдыхаю. Самый напряженный график — с марта по май.

По словам Алины, если на заказ откликается несколько авторов, фирма выбирает того, у кого выше рейтинг. На него влияют частота доработок, сорванные дедлайны и еще большой список пунктов, которые влекут за собой штрафы. Так что, даже если автор и готов взяться за заказ, тот не обязательно достанется именно ему.

Возвращаясь к теме конфликта между студенткой и фирмой, с которой мы начали: по общему выводу трех героинь, если работа вернулась на доработку, есть два основных варианта. Первый: студент ее не прочитал и не смог ответить ни на один вопрос преподавателя, и как результат доработка. И второй: ему достался начинающий автор, который еще не набил руку.

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