СМИ: В Калининград вылетел спецборт Ан-148

СМИ: В Калининград вылетел спецборт Ан-1484
- 1.08.2024, 10:18
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Такие самолеты неоднократно использовались для обмена.
Самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 вылетел из московского аэропорта Внуково. Самолеты Ан-148 использовались при обмене Виктора Бута, Константина Ярошенко, а также Надежды Савченко на россиян, пишет «Агентство. Новости».
Борт RA-61727 специального летного отряда «Россия», подчиненного Управлению делами президента РФ, вылетел в 6.11, следует из данных Flightradar24.
В декабре 2022 года самолет RA-61727 использовался при обмене Виктора Бута на Бритни Грайнер, писал сайт Radaratlas.com.
Самолет Ан-148 также использовался для при обмене Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида в апреле 2022 года. Правда, тогда за Ярошенко летал самолет с бортовым номером RA-61712.
При обмене Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова в 2016 году также использовался Ан-148 специального летного отряда «Россия» с бортовым номером RA-61716.
Борта RA-61727 и RA-61712 считаются самолетами, обслуживающими ФСБ.
Ранее телеканал N1, партнер CNN в Словении, сообщил, что обмен между Россией, США, Германией и Беларусью может состояться в ближайшие часы.
Источник The Moscow Times рассказал, что в ходе обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов.
Американский телеканал Fox News 31 июля сообщил, что осужденный в России журналист Эван Гершкович 1 августа вернется в США в рамках масштабного обмена заключенными.