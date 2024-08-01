В пункте пропуска «Каменный Лог» — катастрофическая ситуация 3 1.08.2024, 10:20

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Из зоны ожидания не могут выехать те, кто приехал еще 30 июля.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» сложилась катастрофическая ситуация.

По состоянию на 1 августа на 9.00 в зоне ожидания скопилось около 300 легковых машин.

Литовская сторона практически не пропускает легковой транспорт. Машины прибывают, но за час выходят 3-5 машин. Не могут выехать из зоны ожидания те, кто приехал еще 30 июля, сообщает телеграм-канал «Инфотранс медиа Беларусь».

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