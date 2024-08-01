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Место Лукашенко — на скамье подсудимых

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 1.08.2024, 10:31
  • 3,412
Место Лукашенко — на скамье подсудимых

Посмертной славы не будет.

Лукашенко помиловал приговоренного к смерти гражданина Германии Рико Кригера. Сам арестовал, осудил на смерть, а затем «торганул» человеческой жизнью, «выколотив» что-то из Германии. Или же, показав, что «с ним все-таки можно иметь дело».

Место Лукашенко и его подручных на скамье подсудимых. Когда-нибудь это будет. Доживет ли он до этого сам, или те, из его окружения, что помоложе. Посмертной славы не будет.

Что же касается смертной казни, то, когда РФ изменится, стоило бы принять закон, согласно которому любой судья в любой стране мира, приговоривший человека к смертной казни, объявляется в России человеком, совершившим преступление против человечности. То же касается прокуроров, требующих смертной казни. Попадут на территорию России – будут их судить.

Telegram-канал «СерпомПо»

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