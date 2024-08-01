Алеша и баян 1 Anti-Colorados, Defence-Line

1.08.2024, 10:30

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Российские нефтяники взвыли.

Как это неудивительно, в одной из трагедий древнегреческого автора Софокла, есть слова, которые очень точным образом описывают то, что сейчас делает правительство Мордора. Вот эти слова: «Алеша жарил на баяне». Если кому-то кажется, что это – перебор, просто поясню, что слова «Если вам не хватает хлеба, ешьте пирожные», которые приписывают казненной королеве Франции Марии-Антуанетте (на самом деле, она такого не говорила), не очень точно ложатся в тему. А впрочем, каждый может сам сделать свой вывод из повести, следующей ниже.

Итак, давно известно, что количество имеет свойство перерастать в качество, и в общем, именно это сейчас происходит на наших глазах, как следствие ударов по российским НПЗ, которые наносят наши военные. Уже не раз было замечено, что для публики доносятся не все последствия таких ударов, чтобы скрыть их эффективность, но как ни крути, от того, что ты приуменьшил описание ущерба, сам ущерб меньше не стал, и чтобы восстановить работу конкретной установки, нужно время, деньги и главное – аналогичное оборудование.

Российские нефтяники уже давно взвыли, сигнализируя правительству о том, что если так продолжится и дальше, будут проблемы, а потому – потребовали прикрыть НПЗ средствами ПВО. В ответ из правительства пришло распоряжение в стиле Остапа Ибрагимовича Бендера, который однажды рассказал о том, кто должен спасать утопающих. И уже тогда промышленники поняли, что дело пахнет керосином. Какое-то время они ремонтировали выбывшие мощности запасами, сделанными перед широкомасштабным вторжением, но любые запасы конечны, если у вас нет возможности их пополнять. Видимо, именно это и происходит прямо сейчас. А их пресса пишет такое:

«Минфин РФ выступил против господдержки новых крупных проектов при модернизации российских НПЗ… Ранее с такой инициативой выступил второй в РФ по объемам нефтедобытчик – Лукойл, который просил власти профинансировать строительство новых установок на Волгоградском НПЗ стоимостью 94 миллиарда рублей, в том числе комплекса по производству 1,2 миллиона тонн дизтоплива в год».

При этом, в обоснование своего отказа, Минфин заявил о том, что поддержка таких проектов приведет к дополнительным расходам бюджета, источники которых не определены. Но на самом деле, владельцы НПЗ не так просят поддержать новые проекты, как рассчитывают на помощь государства в ремонте выбывающих мощностей. И дело тут не только в прямом финансировании восстановительных работ, но и в том, что обойти санкции и завезти хоть что-то из того, без чего невозможно восстановиться, можно только злодейским способом, по черным схемам. А это могут сделать только соответствующие структуры определенных ведомств.

Проще говоря, снизу постучали и сказали о том, что ситуация становится критической и с этим надо что-то делать. А тем временем, налеты на НПЗ не прекращаются и от правительства нет ни ПВО, ни помощи в аварийном восстановлении поврежденных мощностей. И если раньше дыры можно было затыкать за счет созданных резервов, то теперь такая возможность стремительно улетучивается. Понятно, что тот же Лукойл не станет публично описывать именно эту картину, поскольку скажи, что нужно делать прямо сейчас и обоснуй степень критичности ситуации, тут же возникнет вопрос о том, что руководство Лукойла подло сомневается в словах Путина о том, что все идет по плану.

Понятно, что так рисковать никто не станет и не засветит суть проблемы публично, но и молчать уже тоже нельзя, поскольку дедушка Вова уже полным ходом выдает распоряжения о «национализации» тех или иных предприятий, которые не выполняют военные заказы. А если НПЗ перестанет выпускать дизель или авиационное топливо, то тут даже оракулом не надо быть, чтобы представить, чем это грозит. Поэтому промышленники сигнализируют наверх о том, что им нужна экстренная помощь.

Более того, проблемы нарастают не только в переработке нефти, но и в ее добыче. Скажем так, ВСУ пока еще не добрались до месторождений нефти и к нефтяным качалкам, но это – вопрос времени, с одной стороны, а с другой, там ведь тоже стоит импортное оборудование, которое постепенно вырабатывает свой ресурс и его надо менять или серьезно ремонтировать. Пока было чем, это не было столь острой проблемой, хотя конечно, выполнение работ специальными командами западных специалистов, в состав которых входят представители компании-производителя, куда лучше, да и в таком случае гарантия работает как во всем мире, но уже не до жиру, и теперь все эти манипуляции выполняются собственными силами, но при условии, что имеются ремкомплекты, узлы и агрегаты, которыми можно заместить выбывшие из строя или выработавшие свой ресурс и угрожающие аварией в любой момент. Но и тут ситуация примерно того же плана:

«Сырьевая промышленность России, обеспечивающая 15% национального ВВП и каждый второй рубль доходов бюджета, остается в практически тотальной зависимости от иностранных технологий. Доля импортного бурового оборудования, а также аналитического ПО для добычи полезных ископаемых в стране в настоящий момент превышает 90%… Из-за отсутствия собственных технологий некоторые виды стратегического минерального сырья уже стали дефицитными, а по другим – экономика находится в зависимости от импорта».

Такая крамола написана не беглым диссидентом, а взята из Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, которую в понедельник утвердило правительство. И тут надо понимать, что добывающая и особенно – перерабатывающая промышленность, находятся в тотальной зависимости от импортного оборудования, которое на Западе уже не купить, а Китай – тоже отказывается поставлять. Свое же выпускать можно, но для этого нужно получить соответствующие технологии, станки и оборудование и лет 5-10 НИОКР, чтобы выдать на гора жалкое подобие того, что делают китайцы, не говоря уже о мировых грандах.

Но тут на сцену выходит некто Новак – вице-премьер, отвечающий за энергетику и тот самый Новак, который будучи министром энергетики, весной 2021 года устроил скандал на саммите ОПЕК, который чуть не стоил России всего. И вот этого деятеля отправили дать ответ всем нефтяникам, чтобы те не раскатывали губу и чтобы у них не возникло желание поговорить о том, что на войну идет слишком много денег. Вот как описывают реакцию Новака на стоны нефтяников:

«Вице-премьер Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на автобензин, говорится на сайте правительства. Такую рекомендацию получили нефтяники после проведения штаба о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где наблюдается дефицит автобензина Аи-95».

Не правда ли – красавец? Про пирожные он ничего не говорил, но Алеша, который жарил на баяне, органично вписывается в эту мизансцену. Хотя, можно было выпустить Медведева, который мог бы блеснуть своим универсальным рецептом: «Денег нет, но вы держитесь». Так что прав был Софокл, ох и прав же ж!

Anti-Colorados, Defence-Line

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