«Потом эти безмозглые существа удивляются, что в экономике не хватает рабочих рук»2
- 1.08.2024, 10:38
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Белорус жестко ответил лукашенковским идеологам.
В могилевский филиал «Белоруснефти» прибыл замдиректора по безопасности и кадрам Александр Ткачев. 30 сотрудникам компании предложили написать заявления по собственному желанию.
«Люди виноваты лишь в том, что 20-м поставили подписи за выдвижение оппозиционных кандидатов в президенты.
Александр Ткачев — по совместительству член Центральной избирательной комиссии Беларуси.
С беспределом лукашенковских идеологов и силовиков уже давно все понятно. Там нет ни закона, ни совести. Но интересно, каким местом думают лукашисты, когда увольняют и преследуют людей просто за желание выразить свое мнение? Осуществить свое конституционное право проголосовать. Чтоб государство, существующее на их налоги, уважало их выбор.
Потом эти безмозглые существа удивляются, что в экономике не хватает рабочих рук», — пишет читатель сайта Charter97.org