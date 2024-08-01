Министр иностранных дел Германии сделала двойное сальто на батуте и поразила сеть 4 1.08.2024, 10:46

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Анналена Бербок

Анналена Бербок удивила своими атлетическими способностями.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поразила пользователей своими атлетическими способностями. 44-летняя глава МИД сделала сальто на батуте, вспомнив давно приобретенные навыки.

Видео с эффектным трюком появилось у Х (ранее Twitter) журналиста Татье фон Рора. Он рассказал, что Бербок поражала способностями параспортсменов, которых навещала.

Министр сменила официальный костюм на удобную футболку и лосины, прежде чем залезть на батут. Анналена Бербок немного попрыгала и сделала сначала сальто назад, а потом и вперед.

После этого она мягко приземлилась и перестала пружинить. Пока немецкая политическая деятельница крутилась в воздухе, ей аплодировали и восхищенно выкрикивали комплименты.

Как известно, в юности Бербок профессионально занималась прыжками на батуте. Она проявляла способность к гимнастике, однако в деревне, где рос будущий министр, не было такой секции. Ее отвели на прыжки на батутах, которые были в соседней деревне.

«Я занималась этим все детство и юность как соревновательным видом спорта», – рассказывала Анналена.

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