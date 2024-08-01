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На дне Балтийского нашли старинный корабль

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  • 1.08.2024, 10:48
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На дне Балтийского нашли старинный корабль
Фото: Tomasz Stachura/Baltictech

Он вез необычный груз.

У берегов Швеции в Балтийском море обнаружено затонувшее 170 лет назад судно, на борту которого находилось около 100 бутылок шампанского и минеральной воды.

Об этом пишет IFL Science.

Водолазы группы Baltictech нашли обломки корабля всего в 37 километрах к югу от шведского острова Эланд.

Томаш Стахура, руководитель команды Baltictech, отметил, что обломки судна были доверху загружены ящиками с шампанским, минеральной водой и фарфором. Он также подчеркнул уникальность находки, поскольку обычно находят одну-две бутылки, а здесь — целое судно с таким грузом.

Хотя шампанское привлекло внимание, историческое значение имеет минеральная вода. В 19 веке она ценилась за свои терапевтические свойства и была популярным напитком среди европейской элиты. Бутылки минеральной воды были произведены немецкой компанией Selters между 1850 и 1867 годами. На одной из глиняных бутылок удалось сфотографировать логотип Selters, который используется до сих пор.

Фарфор на борту судна был изготовлен на фабрике, существующей до сих пор. Водолазы связались с компанией для получения дополнительной информации.

Водолазы сообщили о находке шведским региональным властям и сотрудничают с морскими археологами из Университета Сёдертёрна. Извлечение груза займет время из-за административных ограничений. «Оно пролежало там 170 лет, так что пусть полежит еще год, и у нас будет время лучше подготовиться к операции», — сказал Стахура.

Фото: Tomasz Stachura/Baltictech
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