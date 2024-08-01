Лукашенко после «больничного» почти не покидает свой дворец

Лукашенко после «больничного» почти не покидает свой дворец3
- 1.08.2024, 10:53
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Поездка на Валаам показала, что диктатор в ужасном состоянии.
В начале июля Александр Лукашенко слетал на саммит ШОС в Астане, и как сообщил телеканал «Дождь», там его здоровье резко ухудшилось («лицо бледное, блестит, речь не очень уверенная»), пишет «Салiдарнасць».
Вернувшись из поездки, 6 июля на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») правитель заявил:
– Июль месяц — всегда тяжелые времена. Очень много массовых мероприятий… И еще дополнительно наложилась нагрузка, связанная с Казахстаном, Астаной, за 4000 километров отсюда. Я это говорю для того, что трудные такие дни.
И, возвращаясь домой, я заранее запланировал о том, что я должен приземлиться здесь. Аэропорт хороший, потому что на востоке очень много накопилось дел. Ну и отсюда в ближайшие времена буду работать, смотреть, как мы готовимся к урожаю.
В сети передышку Лукашенко назвали «больничным». Как вел себя правитель дальше и появлялись ли признаки его плохого самочувствия в последующие недели?
Несмотря на лето, почти все мероприятия – во Дворце Независимости
В прошлом Лукашенко активно использовал летний период для поездок по стране, часто забираясь в самые ее отдаленные уголки. Но те времена прошли, теперь выезд правителя Беларуси за пределы Минска – уже событие.
После косвенного признания проблем со здоровьем Лукашенко появился перед камерами на четвертые сутки. Во Дворце Независимости он принял первых леди Нигерии и Зимбабве.
Затем Лукашенко как будто решил проверить свой организм: 11 июля был в Витебске на открытии «Славянского базара», а 13-го приехал в ракетный полк в Лунинецком районе. Но там стало понятно, что взятый темп для него слишком высок.
В Лунинецком районе, выйдя из автомобиля, правитель с тревогой поинтересовался у встречающего, не жаркая ли в регионе погода. На совещание он, судя по видеокадрам, шел прихрамывая, и при первой же возможности старался на что-то облокотиться.
Затем было совещание с военными за общим столом – кадров с Лукашенко на ногах его пресс-служба с той поездки больше не показала.
Впоследствии практически все публичные мероприятия с участием правителя также прошли в его фактической резиденции.
Последствия стихии на Гомельщине: Лукашенко отказался от выезда на место, оставшись в Минске
В середине июля стихия принесла огромный ущерб Гомельщине: крупный город Мозырь остался без воды и света. В такие моменты политики стараются проявить себя, лично приезжая на место событий. В прошлом также поступал и Лукашенко. Но на этот раз он остался наблюдать за происходящим из столицы, отправив в регион нового главу своей Администрации Дмитрия Крутого.
16 июля пресс-служба правителя сообщила, что Лукашенко «держит на личном контроле» восстановительные работы по ликвидации последствий стихии. Спустя два дня, несмотря на многочисленные нерешенные проблемы в своем регионе, в Минск к правителю вынужден был приехать с докладом председатель Гомельского облисполкома Ивана Крупко.
19 июля Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание по преодолению последствий стихии, предъявив претензии гражданам («Никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?») и, видимо, окончательно закрыв для себя эту тему.
Уборочная кампания: единственная вылазка Лукашенко в поле – и та в Минский район
В этом году правитель, пожалуй, как никогда раньше мало внимания уделяет уборочной кампании. Да, он по-прежнему часто высказывается об уборке урожая в традиционным для себя стиле («Нужна железная дисциплина», «Люцерна – надо централизованно ее закупать и расширять посевы»), но делает это в том же Дворце Независимости, а не при выездах в поля.
Первый и пока единственный выезд он осуществил 24 июля, уже после того, как уборочная вышла на экватор. Да и то поездка оказалась недалекой – в сельхозпредприятие «Восход», расположенное в пригороде Минска. Там Лукашенко осмотрел посевы рапса.
Тогда «Пул первого» анонсировал инспекцию правителем полей «с воздуха» в Минской области, но на данный момент не показали даже таких кадров с Лукашенко на вертолете.
Поездка на Валаам: проблемы Лукашенко со здоровьем вновь стали очевидны
25 июля Лукашенко прибыл на остров Валаам, чтобы провести неформальную встречу с российским коллегой. Кремлевские журналисты, в отличие от его пресс-службы, правителя Беларуси не пожалели.
В сети оказались кадры Лукашенко с перекошенным лицом (видимо, так больно ему было передвигаться).
А также снимок с грузным гостем на фоне подтянутого Путина.
Еще увидим, сколько раз до конца лета Лукашенко рискнет выбраться за пределы Дворца Независимости, но можно прогнозировать, что этих поездок будет немного.