Александра Герасименя: Мне важнее позиция человека, а не то, какой он спортсмен 1 1.08.2024, 11:04

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Александра Герасименя

Серебряная призерка Игр-2012 — об Олимпиадах, медалях и не только.

Александра Герасименя выступала на трех Олимпийских играх: с 2008 по 2016 год. Пловчиха стала серебряной призеркой Игр-2012 на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также бронзовой медалисткой через четыре года (50 м вольным стилем). Экс-руководительница Белорусского фонда спортивной солидарности, которая сейчас обучает плаванию и проводит индивидуальные тренировки в Варшаве, вспомнила в разговоре с журналистами «Зеркало» свои выступления на Олимпиадах. Рассказала, как кайфовала от плавания и что помогало справляться со стрессом, а также отметила некомпетентность спортивного руководства.

Пекин, касание, карусели

— Какая Олимпиада наиболее памятна для вас?

— Сложно выделить одну. Все хорошо помню. Пекин — мои первые Игры. Такое точно не забывается. Куча эмоций, переживаний. Все новое. Соревнования воспринимались, скорее, как праздник. На той Олимпиаде, наверное, еще не было такой ответственности, как на двух следующих. Понимала, что пока вряд ли смогу побороться за медаль. В Пекине было и больше возможностей погулять, отвлечься от стартов, что тоже повлияло на впечатления. Чем мы моложе, тем больше ветра в голове (смеется).

В Лондоне через четыре года взяла две награды. На тех Играх уже сама ждала от себя высокого результата — нацеливалась на пьедестал. А Рио памятен тем, что могла бы и лучше проплыть, но не сложилось, несмотря на третье место.

— Самый памятный олимпийский заплыв?

— Во-первых, финал на 50 метров вольным стилем в Бразилии. Неудачное касание лишило меня золота (Герасименя заняла третье место, уступив победительнице 0,04 секунды. — Прим. ред.)… Во-вторых, хорошо помню 100 метров баттерфляем в Лондоне. Была очень хорошо готова, даже боролась бы, возможно, за медали, хотя это не мой профильный стиль плавания. Но в полуфинале хлебнула воды и заканчивала дистанцию на зубах — воздуха просто не хватало (Герасименя заняла 13-е место. — Прим. ред.). Не знаю почему, но сильнее всего врезались в память те моменты, когда чего-то не хватило. Словно самокритика не отпускает.

— Вам было страшно на Играх?

— Скорее, это были волнение, тревога, если брать соревнования. А вне бассейна, когда приехали в Рио, присутствовали дискомфортные ощущения, напряжение. Не чувствовали себя в полной безопасности. Нас и до Олимпиады, и во время нее предупреждали, что надо прятать вещи, закрывать все время комнату, не оставлять там что-то ценное из-за краж и криминала. На тех Играх ни разу не вышла в город, хотя так мечтала побывать в Рио! Нам сказали, что поодиночке нельзя гулять, а компанию было сложно собрать.

— А самое яркое воспоминание об Олимпиадах вне плавания?

— В Пекине впечатлило все! Сама страна проведения Игр, олимпийская деревня, разные команды… Люди выходили, пели песни, танцевали под национальную музыку. Помню, гуляла, видела всякие развлечения. Даже татушки можно было набить в олимпийской деревне! Для меня все это казалось таким непривычным. В Пекине однажды пошли перед соревнованиями с девчонками в город. Там были карусели и, чтобы снять стресс, решили покататься. Помогло: получили отличные эмоции.

Эмоции, память, медали

— Как спортсмену справиться со стрессом из-за ажиотажа вокруг ОИ?

— Сложный вопрос. Помогает переключение: книги, фильмы, прогулки. Я не ездила, например, смотреть на выступления других. Мне не нужны были лишние эмоции, переживания, чтобы подготовиться самой. Плюс важна помощь от профессионалов, которые не позволили бы перегореть до начала соревнований.

— Бывало, что во время заплыва успевали подумать о чем-то совершенно отвлеченном?

— Нет. Старалась максимально концентрироваться. На тренировках могла проплыть дистанцию и вообще не помнить, как это было. Словно отключалась. Так случалось и на соревнованиях. Помнила начало и финиш заплыва, но не саму дистанцию. Наверное, для спорта такие провалы в памяти — только плюс. Посторонние мысли точно отвлекают.

— 10 лет назад «СБ. Беларусь сегодня» писала о Герасимене: «Ее пиар — ее медали». Что значили для вас олимпийские награды?

— Не помню, что обо мне писали и не понимаю смысл этого выражения. Сами по себе медали — металл, который не имеет сакрального смысла. И когда продавала награды, то отдавала лишь символы, а не свои победы, титулы, эмоции и впечатления. Медали — показатель того, насколько удалось преуспеть в спортивной жизни.

Система, гибкость, движ

— Что большего всего любили в плавании, а что сильно раздражало?

— Нравился сам процесс: и тренировки, и поездки, и соревнования, и коммуникация с разными людьми. Это был замечательный мир, непередаваемые ощущения! Хотя сейчас это кажется словно другой жизнью… Естественно, не всегда было кайфово. Хватало ситуаций, когда ничего не хотелось, могла пропускать тренировки несколько дней. Бывало и психологическое выгорание.

А раздражало… спортом, в том числе плаванием, руководили люди, которые часто не имели о нем понятия. Некоторые даже не хотели разбираться — лишь делали вид, что работают. Не стану сейчас называть фамилии, но некомпетентность нашей вертикали власти сильно раздражала. Всю систему хотелось встряхнуть.

— Что сказали бы сегодня той Александре, которая готовилась к первым ОИ?

— Как порой говорят, мне бы тогда иметь нынешние мозги… Конечно, мы меняемся, взрослеем. И я не та, что была раньше. Но глупо сожалеть о случившемся. Значит, мне надо было пройти именно тот путь. Тренируя сейчас людей, работая над техникой, понимаю, что многие вещи можно было бы поправить, если бы не мое упорство, отсутствие гибкости в каких-то вопросах. Все это влияло на результат. Мне обидно не за то, что не стала олимпийской чемпионкой, а скорее, осознание того, что могла это сделать. Не позволили небольшие ошибки, просчеты с моей стороны. Но спорт в этом и заключается — очень много желающих выиграть золото. Удача, выдержка, терпение имеют тут большое значение. Поэтому почти ничего бы не сказала себе прошлой — разве что «дерзай, работай».

— Участие в Играх стоило долгих лет тренировок, разъездов, недостатка общения с родными?

— Конечно. Это ведь не просто тренировки. Навыки, которые дал спорт, применимы в повседневной жизни. Например, мы не всегда ездили с тренерами. Приходилось и самим что-то выяснять, просчитывать маршруты, решать проблемы через коммуникацию с незнакомыми людьми. Нарабатывали навыки! Я рада, что это все было в моей жизни.

Да, не ходила много в кино, на встречи с друзьями на протяжении карьеры. Зато хорошо и часто спала, классно кушала, следила за питанием. Было много друзей из других стран, так что ограничения спортсменов можно рассматривать и как плюсы. Я скучала по спортивному движу в первые месяцы после завершения карьеры! Поэтому даже если не взяла бы медали на Олимпиадах, то все было не зря. Жизнь профессионального спортсмена пусть и немного кочевая — крутой опыт!

Проводы, пафос, Беларусь

— Видимо, из-за малого количества участников (17 человек) от страны, а также их нейтрального статуса не было официальных проводов белорусов на Игры в Париж…

— И хорошо, что не было! С нашим главным «мотиватором» (наверняка имеется в виду Александр Лукашенко. — Прим. ред.), поверьте, лучше обходиться без таких проводов. Все должно быть профессионально. Так себе ощущения, когда тебе не стремятся помочь психологически, вдохновить, а намекают, что без медали лучше не возвращаться. Меня всегда раздражал и весь этот пафос на проводах… Блин, будьте проще, люди! Пожелайте удачи — спортсмены лучше всех понимают ответственность. Не надо им говорить об этом лишний раз!

— В Париже выступят Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Илья Шиманович. Вам интересны выступления наших пловцов?

— Если первое время после завершения карьеры следила за результатами на главных стартах, то сегодня большой спорт неинтересен. Просто это не столь важно в связи с происходящими событиями в Беларуси, в мире… Мне важнее позиция человека, а не то, какой он спортсмен.

— Думаете, ОИ способны как-то привлечь внимание к нынешним проблемам белорусов?

— Даже не представляю каким образом. Разве что человеку надо завоевать медаль и сказать на весь мир, как плохо в Беларуси. Но мы понимаем, что этого не случится — иначе ему можно просто не возвращаться домой.

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