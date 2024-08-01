Две жительницы Гродно придумали, как заработать на голубике с минимальным вложением средств

Две жительницы Гродно придумали, как заработать на голубике с минимальным вложением средств1
- 1.08.2024, 11:16
- 1,522
Обе задержаны.
Две жительницы Гродно пробрались на колхозное поле с голубикой и собирали там ягоды, чтобы потом продать. Их заметил сторож и вызвал милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
«Установлено, что 50 и 58-летние женщины приехали на место, где СПК выращивает голубику. Гражданки незаконно проникли на поле и начали оперативно собирать плоды. Одна успела заполнить ведро полностью, насобирав 7,5 килограмм, а вторая наполнила корзину почти на 13 килограмм. В этот момент их заметил сторож, охранявший данную территорию, задержал правонарушительниц и передал их сотрудникам милиции», — рассказали в УВД.
Женщины рассказали милиции, что собирали ягоды, чтобы потом продать их. По данному факту проводится проверка.