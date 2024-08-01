Две жительницы Гродно придумали, как заработать на голубике с минимальным вложением средств 1 1.08.2024, 11:16

1,522

Обе задержаны.

Две жительницы Гродно пробрались на колхозное поле с голубикой и собирали там ягоды, чтобы потом продать. Их заметил сторож и вызвал милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«Установлено, что 50 и 58-летние женщины приехали на место, где СПК выращивает голубику. Гражданки незаконно проникли на поле и начали оперативно собирать плоды. Одна успела заполнить ведро полностью, насобирав 7,5 килограмм, а вторая наполнила корзину почти на 13 килограмм. В этот момент их заметил сторож, охранявший данную территорию, задержал правонарушительниц и передал их сотрудникам милиции», — рассказали в УВД.

Женщины рассказали милиции, что собирали ягоды, чтобы потом продать их. По данному факту проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com