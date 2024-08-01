«А на детей скоро пальцем будут показывать» 7 1.08.2024, 11:33

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Как живет белорусская деревня.

Белоруска рассказала сайту Charter97.org о состоянии, до которого власти довели ее деревню:

— У нас в деревне остались почти одни пенсионеры, молодежь — это редкие существа под угрозой вымирания, а на детей скоро пальцем будут показывать: смотрите, что за странный маленький человек идет. Оно и немудрено! Ведь людям нужно где-то работать, зарабатывать деньги на семью. Иметь хотя бы минимальную инфраструктуру, а не автолавку два раза в неделю с выбором: «вам хлеб или батон?»

Есть еще у нас в селении категория огородников — это люди, которые приезжают на лето, чтобы что-то вырастить и отдохнуть на открытом воздухе. Но с первыми осенними заморозками они исчезают до следующей весны.

Единственное неизменное в нашей деревне — это место работы: колхоз. Ну вы же помните, как выглядят обоср*нные коровы, которых поносил диктатор на всю страну.

Вот именно так и выглядит это несчастное животное и в нашем колхозе, потому что страдает от неухоженности.

Все вакансии — ваши, только приезжайте работать. Вас здесь встретят и расцелуют. Вот только добровольно ехать работать в нашу деревню никто не хочет.

Но ведь вы знаете, какое у нас «мудрое» руководство. Оно все предвидит и предусмотрит. Так вот, в 50 километрах от нашей деревни находится ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий). Вот оттуда ежедневно к нам везут целый автобус работников. Даже пастух у нас из ЛТП.

Это же «отличный» выход: и коровам с голоду не дадут умереть, и работой алкоголиков обеспечат. И ситуация в колхозе, глядишь, нормализуется. Люди работают, скотина ухоженная, ну и платить этим бедолагам не надо. Правда, о качестве такого принудительного труда и речи нет…

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