«Голая» Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд

«Голая» Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд4
- 1.08.2024, 11:41
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На дистанции в 402 метра.
Электромобиль Tesla Model S Plaid установил новый рекорд пробега на дистанции в 402 метра (четверть мили), который составил всего 8,56 секунды. Таким образом, Model S Plaid можно объявить самым быстроразгоняющимся серийным электромобилем в мире, но есть один нюанс, пишет Naked Science.
Водитель электромобиля, который смог разогнать Model S Plaid до рекордной скорости, добился этого благодаря снижению веса, разобрав салон транспортного средства.
Справедливости ради следует отметить, что практически все рекорды на дистанции в 402 метра достигаются за счет определенной оптимизации, будь то снижение веса, модификация трансмиссии или максимальное увеличения уровня сцепления с трассой.