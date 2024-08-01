В РФ спустили на воду «новый» корабль из ржавых блоков 2 1.08.2024, 11:50

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Судно проекта «Тарантул» не смогли вооружить сверхзвуковыми ракетами.

В России на кораблестроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске 29 июля состоялось важное событие — спуск на воду большого ракетного катера «Ступинец» проекта 12418 «Тарантул». Этот корабль предназначен для Каспийской флотилии ВМФ РФ и имеет внушительные размеры, однако его производство сопряжено с нюансами. О специфической истории создания кораблей такого класса рассказали 1 августа обозреватели Defense Express.

В материале прежде всего была дана оценка техническим характеристикам корабля «Ступинец» и его заявленным возможностям.

Данный корабль обладает внушительными характеристиками:

длина корпуса — 57 метров;

осадка — 2,4 метра;

полное водоизмещение — 580 тонн.

основное вооружение — восемь противокорабельных ракет Х-35.

У «Ступинца» совершенно новая, более крупная надстройка и другая двигательная установка. При этом сохранилась боевая система, известная по более старой экспортной версии 12418.

Хотя изначально корабль предназначен для Каспийской флотилии, благодаря своим характеристикам, он может быть переброшен на Черное море по внутренним водным путям в случае необходимости.

Вместе с тем эксперты отметили, что на «Вымпеле» строится еще один ракетный катер проекта 12418 для ВМФ РФ, и эта серия ограничивается всего двумя кораблями. Это обстоятельство выглядит довольно специфично, особенно в свете того, что такие «москитные корабли» могли бы компенсировать потери Черноморского флота во время войны с Украиной.

История проекта и перспективы

В свою очередь специалисты из портала Naval News в своем обзоре прояснили некоторые аспекты истории проекта 12418 «Тарантул». Изначально, в 1990-х годах, планировалось построить три больших ракетных катера с вооружением сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Москит». Однако, был достроен лишь один корабль — Р-32, введенный в строй в 2000 году и проданный в ВМС Египта в 2016 году.

«Но здесь интересно то, что блоки и заготовки под другие два ракетных катера этой серии и дальше ржавели под открытым небом, потому что заложить эти плавсредства успели, а вот найти покупателей и финансирование на них — нет», — отметили обозреватели.

Лишь в 2016 году, пишут далее авторы материала, Минобороны РФ решило достроить эти катера, внеся изменения в проект: вместо четырех дизельных двигателей установили два, а вместо ракет «Москит» — дозвуковые Х-35.

Однако и здесь есть нюанс, так как с наличием наработок построение первого катера проекта «Тарантул» заняло у российских корабельщиков восемь лет, а по второму он будет еще длиннее. Таким образом, серия «москитных кораблей» с хорошими характеристиками ограничится всего двумя единицами для Каспийской флотилии, хотя использование на Черном море также возможно, подытожили эксперты.

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