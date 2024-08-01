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В Беларуси тысячами «пропадают» учителя

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  • 1.08.2024, 11:52
  • 5,184
В Беларуси тысячами «пропадают» учителя

Минус почти восемь тысяч.

Согласно данным Белстата, за последние 5 учебных лет количество учителей в школах сократилось на 7,9 тысячи человек, заметил сайт thinktanks.by.

В 2019/20 учебном году в Беларуси было 111,2 тысячи учителей, включая работников по совместительству. В 2023/24 учебном году количество учителей сократилось до 103,3 тысячи человек.

При этом количество детей, обучающихся в учреждениях общего среднего образования, увеличилось с 1031,7 тысячи человек в 2019/20 учебном году до 1090 тысяч человек в 2023/24 учебном году.

Белстат приводит точные цифры только по учителям, работающим на основном месте работы. В 2019/20 учебном году без учета совместителей в Беларуси было 67766 учителей по основной специальности. По подсчетам специалистов Thinktanks, это на 2107 учителей больше, чем в 2023/24 учебном году. 

Больше всего сократилось количество учителей иностранных языков. За последние 5 лет в белорусских школах их стало на 662 человека меньше.

На втором месте по этому показателю находятся учителя музыки и пения. Их стало на 460 человек меньше. 

Учителя белорусского языка и литературы - на третьем месте (минус 269 человек).

Помимо сокращения числа учителей, уменьшается и число школ. За последние 5 лет количество учреждений общего среднего образования сократилось на 148 единиц.

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