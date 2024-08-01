Стало известно, кто в Беларуси может не платить налог за сдачу жилья 1.08.2024, 12:02

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И что надо сделать, чтобы получить эту льготу.

Налоговики напомнили, кому и когда надо оплатить обязательный сбор за сдачу жилья. Есть категория владельцев недвижимости, которую освобождают от этих выплат.

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что обязательный подоходный налог за сдачу жилья надо платить независимо от того, заключен договор с квартиросъемщиком или нет.

От этих выплат освобождается владелец жилья, который сдает его молодым специалистам или молодым рабочим (служащим). Чтобы получить эту льготу, потребуется предоставить документы, подтверждающие, что арендаторы попадают под эти категории.

Налоговики отметили, что ставки подоходного налога установлены за каждую сдаваемую комнату. Если жилое помещение предоставлено для проживания не на весь месяц, налог уплачивается пропорционально количеству дней сдачи внаем жилого помещения.

Уплачивать налог за первый месяц надо не позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи внаем жилья. За последующие месяцы — не позднее первого рабочего дня месяца.

Ставки налога зависят от региона, так, с февраля по декабрь 2024 года за сдачу в аренду в Минске это 47 рублей, в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, а также Минском районе — 44 рубля (за 1 комнату). В некоторых других городах Беларуси, например, в Барановичах и Новогрудке, плата составляет 29 рублей, а в более мелких — от 15 до 21 рубля.

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