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ЦАХАЛ: Ликвидирован главарь боевого крыла ХАМАС

  • 1.08.2024, 12:11
  • 4,832
ЦАХАЛ: Ликвидирован главарь боевого крыла ХАМАС
Мухаммед Дейф

Он организовал бойню 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля заявила, что убила в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

«Теперь мы можем подтвердить: Мухаммед Дейф был ликвидирован», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном 1 августа в соцсети X.

Как сообщает «Едиот ахронот», Мухаммеда Дейфа, ранее пережившего семь покушений, убили в результате удара по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа. Также убит его помощник, командир бригады ХАМАС Рафа Саламе. Израильские военные нанесли авиаудар по югу сектора Газа 13 июля.

Мухаммед Дейф — командир боевого крыла ХАМАС и организатор нападения террористов группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

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