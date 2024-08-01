Возмездие для режиссеров садизма 1 1.08.2024, 12:24

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Рико Кригер

Ответить должна вся «съемочная группа».

Агентство БЕЛТА, один из рупоров лукашенковской пропаганды, в подробностях и не жалея красок сообщило о первой реакции гражданина Германии Рико Кригера на новость о «помиловании», пишет «Салiдарнасць»:

— Рико Кригеру напомнили, что его ситуацию рассматривал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. И довели, что с учетом всех обстоятельств решением главы государства он помилован.

Услышав эти слова, Кригер заплакал от радости. «Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», — сказал он на фоне переполнявших его эмоций.

Позже на вопрос, как он себя чувствует, Рико Кригер ответил: «Гораздо лучше, просто замечательно».

Когда Кригер несколько осознал произошедшее, он признался, что невероятно счастлив:

— У меня даже руки трясутся. Я не могу писать. Это самый лучший момент в моей жизни. Большое спасибо.

В самом начале 90-х многих вчерашних граждан распавшегося СССР раздражал образ советских чекистов в голливудских фильмах. Лубочных садистов, которые, не моргая, вырывали ногти хорошим парням и пытали их током.

Сегодня стараниями полезных идиотов Кремля и просто садистов-альтруистов из карательных органов, а также обслуживающих их пропагандистов, лепится новый образ Беларуси. Образ немного нелепого, но, тем не менее, реального, жестокого и беспринципного садиста.

Беда в том, что в случае с киношным клише можно было выйти из кинозала, выключить телевизор или перемотать пленку на видеокассете. Из нашего «кинотеатра» выход один — в страны, где человеческое достоинство банально уважают, а не пытаются растоптать при каждом удобном случае.

В этом «фильме» нет режима перемотки, его всем нам придется досмотреть до финальных титров. И остается надеяться, что «съемочная группа» — от «режиссера» до «исполнительных продюсеров» и «мастеров по гриму» — доживут в удовлетворительном здравии до настоящих, а не сфабрикованных уголовных дел.

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