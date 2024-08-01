Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины 1.08.2024, 12:26

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В ГУР раскрыли подробности.

Российские оккупанты массово дают взятки, чтобы покинуть армию, и не идти воевать в Украину. Об этом свидетельствует резкий всплеск зарегистрированных уголовных производств, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет», - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что о такой тенденции свидетельствует резкий всплеск зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

Так, в южном военном округе ВС РФ за пять месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

В то же время более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

В ГУР также отмечают, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.

«Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами», - подчеркнули в разведке.

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