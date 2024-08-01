СМИ: В Беларуси задержан подозреваемый в расстреле людей на Шри-Ланке

СМИ: В Беларуси задержан подозреваемый в расстреле людей на Шри-Ланке5
- 1.08.2024, 12:35
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Вместе с ним арестованы еще два человека.
В Беларуси задержан подозреваемый в расстреле людей на Шри-Ланке Суджива Руванкумара (также известный как Локу Патти), сообщает ланкийское издание Adaderana со ссылкой на источники в полиции.
Вместе с ним были задержаны его брат Санджива Пушпакумара де Сильва и жена наркоторговца Марвина Яна.
Локу Патти — лидер преступной группировки и наркоторговец. Он подозревается организации стрельбы на открытии студии тату в Атурунгии 8 июля этого года. Тогда погибло два человека, в том числе известный бизнесмен, четверо получили ранения.