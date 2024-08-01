Кадыров пригрозил расстрелять тех, кто запретит хиджабы в России
- 1.08.2024, 12:45
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Ранее с такой инициативой выступал вице-спикер Госдумы РФ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «врагами ислама» людей, требующих запретить ношение хиджаба в России, и пообещал убить тех, кто скажет его дочери снять платок. С таким заявлением он выступил на заседании правительства Чечни, видео которого опубликовано в его телеграм-канале.
«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — сказал глава Чечни. В этот момент на видео показали дочь Кадырова, заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырову, пишет The Moscow Times.
По словам главы Чечни, в республику приезжает много гостей разных вероисповеданий. «Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежда наших [жителей]. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки», — подчеркнул Кадыров.
Чечня выступает против «бездельников, бегающих за платком», отметил глава республики, добавив, что «мы встанем против этих шайтанов». В то же время он выступил против ношения паранджи, которая закрывает лицо.
Хиджабом называют платок, который надевают мусульманские женщины. Одежда закрывает уши, шею и плечи. Паранджа — это длинный халат, который скрывает все тело, оставляя прорезь для глаз. В отличие от никаба, она включает в себя вуаль, позволяющую закрыть лицо и оставляя только сетчатую область для глаз.
В конце мая вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков внес законопроект, в котором говорится о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо. В пояснительной записке отмечалось, что инициатива направлена на «закрепление светского характера образования».
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в июне призвал «срочно» запретить ношение никабов в России из-за последних терактов, которые совершили «исламисты».