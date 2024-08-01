закрыть
1 августа 2024, четверг, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко мечется

1
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 1.08.2024, 12:46
  • 4,784
Лукашенко мечется

Диктатора никто не рассматривает как самостоятельного игрока.

Мир, следивший за обменом заключенными, который рассматривается как одно из предварительных условий или жестов по достижению перемирия в войне против Украины, вынужден отвлечься на Ближний Восток.

Там Иран и союзники готовятся нанести удар по Израилю. Есть шанс на повторение предыдущей «сокрушительной» атаки, в результате которой единственным пострадавшим оказалась гордость иранской военщины.

На самом деле эти события связаны общим смыслом: с террористами невозможно договориться. Нельзя «деэскалировать» ситуацию в долгосрочной перспективе, так как это лишь способствует росту чувства безнаказанности и дает время на подготовку новых злодеяний.

Применительно к белорусской повестке более важен первый кейс, который все более очевидно демонстрирует, что Минск в этих играх участвует лишь в географическом смысле. Лукашенко никто не рассматривает как самостоятельного игрока. В зависимости от того, где сейчас находится Рико Кригер, который стал жертвой авантюры Лукашенко, можно будет судить о степени несамостоятельности.

Однако в данном случае это уже не так важно, так как она достигла такого уровня, что серьезные разговоры идут поверх его головы, равно как и летают шахеды. В краткосрочной перспективе это означает лишь то, что железный занавес опустится на границах белорусского офшора. Чтобы продемонстрировать способность к хоть в некоторой степени автономии, нужно срочно делать шаги, а не совершать хаотичные движения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина