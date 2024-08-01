Лукашенко мечется 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.08.2024, 12:46

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Диктатора никто не рассматривает как самостоятельного игрока.

Мир, следивший за обменом заключенными, который рассматривается как одно из предварительных условий или жестов по достижению перемирия в войне против Украины, вынужден отвлечься на Ближний Восток.

Там Иран и союзники готовятся нанести удар по Израилю. Есть шанс на повторение предыдущей «сокрушительной» атаки, в результате которой единственным пострадавшим оказалась гордость иранской военщины.

На самом деле эти события связаны общим смыслом: с террористами невозможно договориться. Нельзя «деэскалировать» ситуацию в долгосрочной перспективе, так как это лишь способствует росту чувства безнаказанности и дает время на подготовку новых злодеяний.

Применительно к белорусской повестке более важен первый кейс, который все более очевидно демонстрирует, что Минск в этих играх участвует лишь в географическом смысле. Лукашенко никто не рассматривает как самостоятельного игрока. В зависимости от того, где сейчас находится Рико Кригер, который стал жертвой авантюры Лукашенко, можно будет судить о степени несамостоятельности.

Однако в данном случае это уже не так важно, так как она достигла такого уровня, что серьезные разговоры идут поверх его головы, равно как и летают шахеды. В краткосрочной перспективе это означает лишь то, что железный занавес опустится на границах белорусского офшора. Чтобы продемонстрировать способность к хоть в некоторой степени автономии, нужно срочно делать шаги, а не совершать хаотичные движения.

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