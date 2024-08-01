СБУ арестовала пророссийского попа, готовившего удар по эшелонам ВСУ 6 1.08.2024, 12:57

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Ему светит 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины успешно предотвратила серию воздушных ударов страны-агрессора России по объектам «Укрзализныци» в Харьковской области. В рамках спецоперации были задержаны двое агентов российской военной разведки, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что главным фигурантом оказался российский гражданин Константин Селезнев - целый настоятель Свято-Пантелеймиевского храма Харьковской епархии УПЦ (МП). Он был завербован еще до начала полномасштабной войны. После вторжения России он получил задание от кадрового сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), личность которого уже установлена.

Священник должен был собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Для этого он привлек знакомого работника местного филиала «Укрзализныци», который предоставил ему доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия поездов, а также места разгрузки.

Он пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере, используя шифровальные символы и удаляя переписку после каждого сеанса связи. Российские захватчики планировали нанести огневое поражение по указанным координатам после получения разведданных.

СБУ своевременно разоблачила агентов, что позволило сорвать их планы. Оба фигуранта были задержаны в их домах, во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности. Им светит до 12 лет заключения.

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