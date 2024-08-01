Песков отказался комментировать информацию о крупном обмене заключенными между Западом, Россией и Беларусью 1 1.08.2024, 13:03

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Кремль молчит.

В Кремле нет комментариев по поводу распространившейся в СМИ информации о готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 1 августа, пишет «Говорит Москва».

Утром 1 августа издание «Агентство. Новости» рассказало о том, что самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 прилетел в Калининград из московского аэропорта Внуково. Самолеты этого типа использовались при обмене Виктора Бута, Константина Ярошенко, а также Надежды Савченко на россиян.

Ранее телеканал N1, партнер CNN в Словении, сообщил, что обмен между Россией, США, Германией и Беларусью может состояться в ближайшие часы.

Источник The Moscow Times рассказал, что в ходе обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов.

Американский телеканал Fox News 31 июля сообщил, что осужденный в России журналист Эван Гершкович 1 августа вернется в США в рамках масштабного обмена заключенными.

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