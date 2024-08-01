Зеленский: Россия изменила главную цель на фронте

Зеленский: Россия изменила главную цель на фронте1
- 1.08.2024, 13:12
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После того, как не смогла взять Харьков.
России уже не удастся захватить Харьков. Оккупанты изменили цель, теперь их приоритет - город Покровск в Донецкой области.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.
«Весь восток сложен. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет», - сказал президент Украины.
Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецка и Славянска.
Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента Украины, защититься от российских КАБов можно, уничтожая вражеские самолеты.
«Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот по количеству больше, если так можно сказать, и сложно бороться, но тем не менее», - добавил глава государства.