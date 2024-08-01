Reuters: Ликвидация главаря ХАМАС привела к скачку нефтяных цен
- 1.08.2024, 13:17
Трейдеры ожидают войны Ирана и с Израилем.
Цены на нефть выросли в четверг, после того, как убийство политического лидера ХАМАС повысило угрозу перерастания напряжения на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1%, до 81,62 доллара, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate повысились на 79 центов, или также на 1%, до 78,70 доллара за баррель.
Самые активные контракты на обоих индексах подскочили примерно на 4% за предыдущую сессию.
«Нефтяные рынки оправданно обеспокоены тем, что убийство Хании еще больше втянет Иран в войну с Израилем», - считает аналитик из Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
Также цены на нефть подтолкнули данные из Соединенных Штатов, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. В частности, эксперты говорят о росте спроса, который привел к сокращению запасов сырой нефти в США.