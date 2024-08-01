Обнаружен российский ЗРК «Бук-М2», который охотится за F-16 4 1.08.2024, 13:27

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Комплекс находится под Волновахой на Донбассе.

Армия РФ опасается, что ВСУ могут атаковать ее силы на временно оккупированных территориях с помощью американских истребителей F-16. Для охоты на западными самолетами, о якобы прибытии которых в Украину в последние дни пишут СМИ, россияне разместили «Бук» на Донетчине.

Об этом сообщают агенты военного партизанского движения «Атеш». Они опубликовали фото российской военной техники и указали ее координаты.

Отмечается, что зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» захватчики расположили во временно оккупированном Волновахском районе Донецкой области.

«Похоже, что в связи с новыми поступлениями в Украину истребителей четвертого поколения F-16, оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные системы ПВО поближе к линии фронта», – пишут в «Атеше».

Координаты расположения военной техники врага: 47,5337226, 37,2052414. В движении добавили, что и дальше будут вести наблюдение за деятельностью ВС РФ с целью выявления целей для дальнейшего уничтожения.

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