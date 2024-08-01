Главный вопрос для белорусской экономики 1.08.2024, 13:25

Куда Минск будет девать все то, что она произведет?

Российский Центробанк на прошлой неделе сильно понизил ожидания по поводу роста российской экономики. Белорусское правительство, напротив, радует граждан оптимистичными прогнозами. По мнению чиновников, в следующем году наша экономика будет расти быстрее, чем в этом, пишет сайт «Белорусы и рынок».

«Реализация целевого сценария позволит обеспечить рост реальных денежных доходов населения на уровне в 104%, реальной зарплаты — 104,7%. Рост экономики в следующем году планируется достичь на уровне 104,1%», — сказал в среду на заседании правительства премьер-министр Роман Головченко.

При этом правительство же не просто так нарисовало эти цифры. Не с потолка ж оно эти цифры взяло. Прогноз на следующий год базируется на надежном основании: пятилетнем плане социально-экономического развития.

А чтобы было куда продать то, что вырастили, правительство запланировало увеличение экспорта в следующем году на 5%. Тут чиновники, конечно, поскромничали. В этом году правительство планировало рост экспорта на 7,6%. По итогу за полугодие экспорт вырос, правда, только на 4,2%.

«Развиваем как наши классические направления, так и диверсификацию рынков. Наш ключевой партнер — Россия, ставим задачу сохранить свое присутствие на этом рынке по основным товарам и, конечно, увеличить. Будем наращивать поставки и в страны дальней дуги, в том числе в Азию (более чем на 10%), Африку (более чем на 20%», — сказал министр экономики Юрий Чеботарь.

С экспортом на африканские рынки есть, правда, некоторая проблема. В прошлом году весь этот экспорт во все африканские страны был в районе 200 млн долларов. Так что даже если он станет больше не на 20, а на все 50%, белорусской экономике это глобально не поможет.

Кроме того, на африканских рынках Беларусь работает со странами, которые никому больше не нужны, потому потребности в товарах у этих стран есть, а денег нет. Поэтому, бывает, приходится менять тракторы на апельсины.

А на главном для Беларуси — российском — рынке все сложно. За полгода экспорт во все страны СНГ увеличился всего на 1,8%. Импорт, наоборот, подскочил на 13%.

Ситуация с торговлей со странами СНГ, скорее всего, отражает ситуацию на российском рынке. Потому что вопреки всем прогнозам белорусский экспорт в Россию снижается. И, что характерно, будет снижаться дальше.

Российский Центробанк очень пессимистично оценил перспективы российской экономики в следующем году.

«В следующем году темпы (роста) замедлятся до 0,5 – 1,5%. И к 27 году экономика выйдет на сбалансированные темпы в 1,5 – 2,5%», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Причем прогноз роста на 0,5 – 1,5% сама Набиуллина считает оптимистичным. Прогноз исполнится, если все будет хорошо. Потому что по оценке российского Центробанка экономика России сейчас перегрета так, как давно уже не была.

«Экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны», — сказала Набиуллина.

И это те же самые проблемы, которые переживает белорусская экономика. Дефицит рабочей силы, загруженные до предела производственные мощности и санкционные риски.

Только в случае с Беларусью добавляется еще один риск: замедление экономического роста у ключевого торгового партнера. Замедление роста на рынке, куда идет больше 60% белорусского экспорта. И это значит, что главный вопрос к оптимистичному правительственному прогнозу состоит не в том, откуда возьмется экономический рост. Надо будет – найдут, где его взять. Главный вопрос: куда белорусская экономика будет девать все то, что она произведет?

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