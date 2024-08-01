Представлен самый маленький и доступный пикап Ford 4 1.08.2024, 13:32

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Его цена — от 27 890 долларов.

Дебютировал новый Ford Maverick 2025 модельного года. Компактный пикап прошел модернизацию и поступит в продажу с осени по цене от 27 890 долларов, пишет «Фокус».

Maverick — самый дешевый пикап Ford. В отличие от старших братьев, он не имеет рамы, ведь построен на удлиненной платформе кроссоверов Ford Kuga/Escape Bronco и Sport.

Пикап Ford Maverick 2025 узнается по измененной передней части. Ему увеличили решетку радиатора и установили тонкие светодиодные фары в духе электрического Ford Explorer. Также заменен передний бампер и расширена палитра цветов модели. Доступна и версия Tremor с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

В салоне улучшили отделку и установили увеличенный 13,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы SYNC. В грузовом кузове добавили розетки и запирающиеся отсеки.

Начальная комплектация пополнилась камерой заднего вида, беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, а среди опций появились камеры кругового обзора.

Базовый гибрид Ford Maverick на 194 л. с. отныне доступен не только с передним, но и с полным приводом. Средний расход топлива составляет 5,6 и 5,9 л/100 км, соответственно. Топовый вариант с 2,0-литровым 250-сильным турбомотором по-прежнему предлагается только с полным приводом.

Грузоподъемность пикапа составляет 680 кг. Также можно буксировать прицеп массой до 1,8 тонны.

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