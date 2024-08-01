Странная картина, найденная у зама Шойгу во время обысков, стала показательной 2 1.08.2024, 13:37

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Все генералы с нее попали в опалу.

Во время обыска в доме арестованного экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова оперативники нашли картину, воспроизводящую канонический сюжет «Военного совета в Филях» (на котором в 1812-м решалась судьба сражений с Наполеоном). Вместо Кутузова на ней изображен Сергей Шойгу, а вместо имперских генералов — военное руководство РФ. Написанная, предположительно, в 2017 году картина прославляет генералов за участие в операции в Сирии: ее карта у них под ногами.

«Можем объяснить» идентифицировал нескольких военачальников на картине. Большинство лишились должностей, а некоторые уже в СИЗО. Они обвиняются во взятках, хищениях, откатах, поставках некачественных товаров и продуктов на фронт. Некоторых уволили еще в первый год войны с Украиной.

1) Сергей Шойгу — бывший министр обороны. В мае 2024 года был отстранен от работы и переведен на должность секретаря Совета безопасности.

2) Дмитрий Булгаков — экс-зам Шойгу смещен с поста в 2022 году, а в июне 2024 года арестован: по весртии следствия, он раздавал контракты по поставкам продуктов близким к нему бизнесменам.

3) Александр Журавлев — в 2016 м командовал Группировкой ВС РФ в Сирии, а затем стал командующим войсками Западного ВО. В сентябре 2022 года освобожден от должности.

4) Тимур Иванов — экс-замглавы Министерства обороны. В апреле 2024 года задержан по подозрению в получении взятки в 1.185 млрд рублей.

5) Руслан Цаликов — бывший первый замминистра обороны. В июне 2024 года освобожден от должности.

6) Татьяна Швецова — военный финансист, бывший замминистра обороны. В июне 2024 освобождена от должности.

7) Валерий Герасимов — начальник Генштаба и первый замминистра обороны: единственный из всех, кого идентифицировал «МО», оставшийся на посту, несмотря на то, что его ругала за провалы на фронте Z-общественность.

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