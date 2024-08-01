«Уверен, что супруга лучше и разумнее меня распорядится деньгами» 13 1.08.2024, 13:42

1,852

Истории белорусских мужчин, которые отдают всю свою зарплату жене.

Вокруг темы семейного бюджета всегда было и, кажется, будет множество споров. Одни возмущаются системе, где каждый в браке платит за себя, а другие, наоборот, не понимают, как деньги могут быть общими или храниться у кого-то одного.

«Зеркало» поговорило с двумя белорусами, которые все свои заработанные деньги отдают жене, и спросило, почему они это делают и как устроено их финансовое планирование.

Все имена изменены.

«Уверен, что супруга лучше и разумнее меня распоряжается деньгами»

Бюджетом в семье 41-летнего Егора и 38-летней Алены полностью начала управлять жена, когда два года назад пара переехала за границу. После этого встал вопрос о новых картах, которые надо было оформить в местном банке. Семья решила, что нет необходимости заводить два разных «пластика».

— С самого начала мы завели карту только для Алены. Решили, что можно просто с разных зарплатных счетов перечислять все ей. Признаться честно, себе я тоже чуть позже сделал отдельную карту, но быстро ее закрыл, — рассказывает Егор. И поясняет: — Посмотрел, сколько процентов берет банк за переводы и решил, что это того не стоит. С тех пор так и живем: у жены карта с общим семейным бюджетом, а я беру у нее наличные. Иногда, конечно, подбешивает «стрелять» у нее деньги и напоминать, чтоб она сняла их с карты.

Из-за этого, отмечает Егор, пару раз конфликты из-за денег в их семье все же возникали. Но это «скорее история про забывчивость Алены», которая не всегда помнит про необходимость забежать в банкомат за наличными для супруга.

— Такого, чтоб она мне отказывала в деньгах, совершенно нет, — уверяет собеседник. — Мы оба зарабатываем и все, что тратится, идет на семью и общие цели.

По словам Егора, у них нет четкого разделения в расходах вроде «деньги мужа идут только на продукты, а жена оплачивает счета». Все траты он называет естественными и понятными — никто никому «не отчитывается по мелочам».

— Если мне надо купить что-то для себя по пути в магазин, то это ок. Например, я могу пойти на рынок со списком от жены и по пути зайти за чем-то нужным лично мне, а этого в списке не было. Жена такое не контролирует, особенно если речь идет про мелочи, — рассказывает Егор. — Никогда не возникало вопросов вроде «Зачем ты это купил?». Единственное, она меня постоянно просит брать чеки или запоминать, сколько я потратил в итоге. Это нужно, чтобы вносить сумму в планер расходов, который ведет Алена. Но даже если я иногда забываю какой-то чек или сколько потратил, то ничего страшного не происходит.

Более крупные расходы — одежду, авиабилеты или долги друзьям — пара старается выносить на семейное обсуждение. После него уже вместе решают, стоит на это сейчас тратиться или нет.

— Я даже уверен, что супруга лучше и разумнее меня распоряжается деньгами, — признается Егор. — Поэтому основной бюджет всегда у нее. Да и она девочка: мне кажется, ей нужнее. Я тоже могу оставить у себя большую сумму, просто не хочу. В нашей семье как-то не принято задумываться, кто именно хранит сбережения. Я полностью доверяю жене, а она — мне, и последнее, о чем мы можем ругаться, так это о деньгах.

«Напачатку быў кашмар. Мы сварыліся, амаль біліся»

Денис и Инга начали вести общий семейный бюджет, еще когда обоим было немного за 20 лет. Как объясняет мужчина, причина у этого была в основном практичная — хотелось меньше тратить деньги, экономя на ненужных вещах.

— Зараз мне ўжо 31 год і, нават да гэтай пары я не магу размяркоўваць грошы так, як трэба. Мне хочацца купляць усё і адразу, бо так склалася яшчэ з дзяцінства, — рассказывает Денис. — У бацькоўскай сям'і і грошай было мала, і фінансавай граматнасці бракавала. А жонку выхоўвалі так, што прывілі імкненне да эканоміі сродкаў, гэта ў яе крыві.

Сам Денис отмечает, что когда бюджет начала вести Инга, то их финансовое положение улучшилось. Со временем пара даже начала что-то покупать домой на появившиеся накопления и ездить в поездки. Но сразу новое устройство быта обоим далось тяжело.

— Напачатку быў кашмар. Мы з Інгай сварыліся, амаль біліся, я не разумеў, чаму трэба так уладкоўваць бюджэт, абражаўся. Але ў пэўны момант мы абмеркавалі гэта і прыйшлі да паразумення. Цяпер, нарэшце, знайшлі кансэнсус — я проста сам зразумеў, што сапраўды трачу грошы направа і налева і тое, што купляю, ляжыць без патрэбы. Таму зараз, калі хачу сабе штосьці купіць, гавару жонцы, што трэба, і яна мне выдае патрэбную суму — сямейны бюджэт цалкам у яе.

За время совместной с Денисом жизни Инга успевала не только контролировать их личные траты, но и вести финансовый учет ИП, который мужчина вел в Беларуси. А потом — и фирмы супруга в Польше.

— Мне ўсё падыходзіць. Адзінае што, Інга не дае мне грошай на піва. Таму я, як атрымоўваю заробак, купляю адразу скрыню, а потым аддаю усё жонцы, — признается Денис. — Што тычыцца астатняга, так у большасці выпадкаў мы ходзім па крамах разам. Але як яна ідзе сама, то потым распавядае, што купіла і за колькі. Прычым Інга распавядае пра ўсё, што набывае, нават па дробязі. Я ўпэўнены, што кожны раз усё так, як яна кажа, бо пару разоў нават спраўдзіў.

По словам Дениса, иногда он даже говорит жене, что его не интересует история ее покупок в самых мелких деталях. Но она все равно рассказывает.

Насколько часто в семьях устанавливается такой уклад? И в чем его подводные камни?

В мире есть страны, в которых отдавать всю зарплату жене считается не просто приемлемым, но даже социально одобряемым. Особенно такая система популярна в Азии: Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии. Согласно имеющимся данным по Японии, там такая же ситуация: к 2019 году в более чем половине семей именно жены полностью контролировали семейные финансы.

«По традиции японские женщины занимаются организацией семейного бюджета, независимо от того, есть ли у них работа. Мужья переводят все свои доходы и другие заработки женам и получают «ежемесячное пособие» в качестве карманных денег», — описывают исследователи.

Впрочем, даже в странах с устоявшимися традициями все меняется, причем относительно быстро. Например, в той же Японии еще в середине 1970-х (то есть 50 лет назад) женщины управляли бюджетом 97% семей, живущих в городе, и 66% семей из сельской местности. Теперь люди чаще склонны выбирать то, что удобно конкретно им. И иногда этим самым вариантом все еще остается отдавать зарплату супруге.

— Я считаю, что моя жена лучше справляется с управлением и сбережениями, чем я. Иногда удивляюсь, когда слышу от нее, какую сумму мы накопили на нашем банковском счете, — рассказывал 43-летний Ханг из Вьетнама.

— Поскольку мне не хватает навыков управления финансами, я позволяю жене брать на себя эту работу. Я должен быть благодарен, что у меня такая здравомыслящая и способная супруга, благодаря которой у меня больше свободного времени [потому что я не думаю о планировании бюджета]. Если это считается экономическим абьюзом, я уверен, что каждый мужчина хочет, чтобы его абьюзили, — иронизирует еще один вьетнамец, 35-летний Ли.

Кто отвечает за семейный бюджет в Беларуси, изучает Национальный статистический комитет. По его данным за 2022 год, в более чем 70% семьях супруги «совместно распоряжаются финансовыми средствами». При этом еще 19,6% опрошенных женщин заявили, что ответственность за деньги они берут на себя, в то время как только 15,8% мужчин признали, что этим вопросом занимается исключительно жена.

Так что о реальной ситуации в нашей стране можно только догадываться — вероятно, часть мужчин могли скрыть реальное положение дел из-за гендерных стереотипов. Но нельзя не отметить: у практики отдавать зарплату жене есть как плюсы, так и минусы.

Среди преимуществ обычно называется то, о чем говорили Егор и Денис: управлять финансами проще, если все они «сливаются» в один поток, а еще повышается степень доверия между супругами. Есть и неочевидный плюс, если женщина не работает: таким образом в паре может уравняться «власть над деньгами» — он зарабатывает, но при этом она распоряжается этими средствами.

Недостатки у этой системы, безусловно, тоже есть. Она оставляет шанс финансового абьюза со стороны супруги и не дает мужчине возможности откладывать свои накопления. У пункта с доверием тоже двойное дно: у кого-то получается выстроить прозрачные отношения, но в каких-то парах может начаться злоупотребление им.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com