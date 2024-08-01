Россияне поставили новые рекорды по потерям в Украине 4 1.08.2024, 13:47

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Интересные данные за июль.

Российские оккупационные войска в июле 2024 года понесли серьезные потери как в личном составе, так и в технике. Вполне ожидаемо, что эти показатели в ряде категорий установили очень высокие и даже рекордные значения.

Подробнее об этом, а также как и почему это оказалось возможным – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Потери личного состава

В июле российский оккупационный контингент понес не рекордные, но вторые по своему показателю потери – 35 680 лиц.

Это стало следствием не только высокой интенсивности ведения боевых действий РОВ, но и проблемы с комплектацией техникой. Значительную часть штурмовых действий подразделениям РОВ приходилось в прошлом месяце совершать без достаточной поддержки механизированной компоненты либо вообще без нее.

В целом третий месяц подряд в 2024 году потери оккупационных войск превышают 35 тысяч человек. Это, к слову, соответствует возможностям среднестатистического ежемесячного мобилизационного потенциала в России. То есть третий месяц подряд у России компенсация потерь л/с проходит либо в ноль, либо в минус.

Потери танков

В июле российские оккупанты потеряли 300 танков. Это не рекордный показатель, и обусловлен он тем, что российское командование старается экономить и минимизировать применение основных боевых танков в ходе штурмовых действий. А если танков стали меньше выводить на передний край, то откуда взяться рекордам?

Тем не менее даже этот показатель существенен и имеет достаточное влияние на истощение компоненты ОБТ, которые российский военно-промышленный комплекс поставляет в зону боевых действий в количестве до 300 единиц в месяц с поступательным снижением.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ у оккупантов в июле составили 653 единицы. Как и с танками, это не рекорд, что также связано с попытками командования РОВ экономить технику.

Но с учетом ставки РОВ на ва-банк не исключено, что в августе применение ББМ врагом будет интенсифицировано и потери в конце лета могут резко возрасти.

Потери ствольной артиллерии

В июле российскими оккупационными войсками был установлен очередной абсолютный рекорд по потерям ствольной артиллерии – 1 520. Предыдущий рекорд за весь период полномасштабной войны был в июне – 1 415, а до того в мае – 1 160!

Сразу хочу отметить, что потери – это не стопроцентное уничтожение артсистемы, в большинстве случаев это повреждения, которые на некоторое время выводят единицу из боеспособного состояния, но при этом сохраняя ее ремонтопригодность.

На складах и в центрах хранения в России еще достаточно артсистем, которые они могут восстанавливать и отправлять в зону боевых действий. Количества для ежемесячной компенсации в ноль хватит примерно до года активных боевых действий. Но при этом у передаваемой продукции будет снижаться качество, а, следовательно, потери будут либо расти, либо оставаться на достаточно высоком уровне.

Потери РСЗО

В июле Силы обороны Украины уничтожили 21 российскую реактивную систему залпового огня.

Это традиционно довольно низкий показатель, и вряд ли мы увидим до конца войны новые рекорды в категории уничтожения данной техники. Это обусловлено тем, что у РОВ этих РСЗО осталось не так много (как и ствольной артиллерии) и оккупанты стараются размещать их не в ближней зоне по линии боестолкновения, а на предельном отдалении для усложнения поражения контрбатарейным огнем.

Потери ПВО

В течение июля российские оккупанты лишились 33 систем противовоздушной обороны.

Это не абсолютный рекорд, а среднестатистический показатель уничтожения средств данной категории, не позволяющий российскому ВПК компенсировать их. В целом потери ПВО оккупационных войск страны-агрессора уже давно компенсируются даже не в ноль, а стабильно в минус каждый месяц.

ПВО – это именно та категория, которая уже испытывает критический дефицит техники.

Потери автотранспорта

В июле РОВ установили абсолютный рекорд по потерям автомобильного транспорта – 2 103.

В предыдущий раз рекорд был установлен в мае – 1 831. Как я ранее пояснял, такое рекордное количество потерянной автомобильной техники обусловлено тем, что нехватку бронетехники россияне пытаются компенсировать гражданскими автосредствами в ходе штурмовых действий.

Результат – налицо.

Потери спецтехники

В июле категория специальной техники взяла уверенное «серебро» – 265.

Рост потерь спецтехники у оккупантов фиксируется с начала 2024 года. Только за первое полугодие было отмечено три абсолютных рекорда по потерям в этой категории.

В конце июня появилась информация о якобы запросе России у КНДР относительно отправки в Украину северокорейских инженерных бригад. Пока нет официального подтверждения этой информации, но если это так, то в этом нет ничего удивительного. По сути, на сегодняшний день российские инженерные войска из-за высоких потерь не функциональны. Пожалуй, это первый род войск у РОВ, который утратил свою функциональность в этой войне.

Выводы

Июль не изменил тенденций одновременно как в установлении рекордных показателей потерь у РОВ, так и в сохранении стабильно высокого их уровня.

Очевидно, что командование Сил обороны Украины, сохраняя оборонительную стратегию, достигает основной цели кампании 2024 года – истощения оккупационных войск. Доведения их до состояния утраты наступательных и оборонительных способностей.

С учетом имеющихся показателей можно смело говорить о том, что этот критический для РОВ момент наступит в 2025 году, и не исключено, что именно тогда оборонительная стратегия СОУ изменится на несколько иной формат ведения боевых действий.

Демилитаризация и денацификация российской армии проходит строго по плану.

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