Борислав Береза: Этот указ Кремля развенчал ложь российской пропаганды 5 1.08.2024, 14:03

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Борислав Береза

Россия на грани катастрофы?

Путин подписал указ, согласно которому россиянам, которые вступят в ряды оккупационный армии, теперь будут платить не 200, а 400 тысяч российских рублей.

Что стоит за таким резким увеличением выплат добровольцам армии РФ? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Хочу напомнить, что российская пропаганда активно рассказывает, как у них все хорошо и что нет проблем с набором в армию. Но информация об этих выплатах как раз развенчивает эту ложь, получается, что не все так, как выглядит. Если вы платите 200 тысяч рублей, зачем же вам в два раза умножать эти выплаты? Только в том случае, если «мясо» вдруг начало задумываться, что его просто утилизируют, а шансы потратить эти деньги очень минимальны.

Тут складывается очень интересная ситуация — фактически те, кто готов был сдохнуть за «русский мир» за те самые 200 тысяч, просто закончились. Теперь ищут тех, кто готов сдохнуть за 400 тысяч, а иногда и больше. Дело в том, что потребности Путина в «пушечном мясе» не уменьшаются, а растут, у россиян на фронте очень большие потери. При этом амбиции никуда не делись, а единственный метод, который использует Путин, «мясные штурмы», они действенны. Россияне на самом деле просто заваливают «мясом» украинские позиции.

Но вот только «мясо» заканчивается, поэтому начали платить значительно больше, чтобы мотивировать это «мясо». Теперь среднестатистическая россиянка будет думать: «Ух ты, у меня под боком фактически такое финансирование, а подохнет мой мужичок, так денег будет больше, чем он заработает до конца жизни». Поэтому они начинают мотивировать своих мужичков идти на войну.

В России существует культ смерти, а торговля жизнями приобретает общенациональный масштаб, и это хорошо, что мы видим такие ситуации, но плохо, что все еще существуют идиоты, которые готовы обменивать свою жизнь на 400 тысяч рублей. Понимаете, Путин не остановится, он уже убил около полумиллиона россиян во имя своих амбиций.

А вот граждане РФ должны осознать, готовы ли они идти на свою же утилизацию во имя амбиций Путина. Поэтому то, что мы видим, это для России катастрофа, но, к сожалению, это проблема и для Украины. То что гибнут россияне меня мало беспокоят, но одновременно с этим гибнут и украинцы, которых эти россияне убивают.

— В последнее время мы слышим очень много плохих новостей для экономики РФ. Это то, что произошло за последние дни: из-за инфляции Центробанк РФ поднял центральную ставку, Китай перекрыл России 80% платежей в юанях, экспорт Турции в РФ рухнул на треть, убытки Газпрома выросли почти вдвое. Стоит ли надеяться на то, что экономика не позволит России продолжать войну?

— Так, чтобы экономика России рухнула в одночасье и сейчас, такого не будет. Но то, что у них в ближайшие полгода произойдет резкий спад, это правда. Россия фактически выходит уже на плато, а значит, дальше возможностей у них уже никаких не будет.

Именно поэтому Путин сейчас активизировал свои усилия по достижению перемирия, ему необходима пауза, но самым главным условием он называет даже не вывод украинских войск, не ограничение возможностей продвижения Украины в НАТО или ЕС. Нет, его интересует именно снятие санкций, потому что без это российская экономика стопроцентно отправится в смертельное пике, из которого она вряд ли вылезет.

Путин это понимает, он уже сейчас пытается подготовить условия для того, чтобы российская экономика не получила катастрофический удар, а он будет в относительно ближайшее время. При этом не надо сбрасывать со счетов и то, что России все-таки удается продавать свои энергоносители.

Вот если бы эта продажа прекратилась, тогда Российская Федерация рухнула бы крайне быстро, даже в течение года мы бы увидели просто разрушительный эффект для российской экономики. Дешевая нефть и дешевый газ, которые с большим дисконтом продает Россия, все-таки по-прежнему привлекательны для многих людей, которым плевать, что за эти деньги Россия потом убивает украинцев.

— Путин всегда использовал в своей политике блеф. Насколько действительно у России большой запас прочности и способности продолжать войну, а сколько в этом всем пресловутого путинского блефа?

— Смотрите, здесь не блеф, он готов убивать и дальше граждан РФ, чтобы реализовать свои амбиции, это во-первых. Во-вторых, если Путин сейчас остановит войну, то у него спросят: за что дохли россияне. Скорее всего, это приведет к краху его режима, он это осознает. Поэтому война для Путина — это вопрос его личной безопасности, выживания и возможности править дальше.

Путин — классический подонок, которому плевать на всех вокруг, он такой же мерзавец, как и Лукашенко. Его интересуют только личные интересы, личные амбиции и личное наполнение его карманов.

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