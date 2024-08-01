Эксперт: В России вызревает новый вид сепаратизма
- 1.08.2024, 14:53
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Он связан с неожиданной проблемой.
Экономическая проблема стремительного старения российского автопарка ведет к обособлению и одичанию разных территорий РФ, после чего может начаться волна сепаратизма.
В России продолжается общая деградация дорожной и транспортной инфраструктуры.
Местное издание «Комсомольская правда» пишет, что российский автопарк стремительно стареет: число автомобилей старше 10 лет составляет 70% от общего числа машин.
Если учесть еще и качество российских дорог плюс вынужденное обращение к гаражному автосервису, через несколько лет Россия начнет быстро превращаться в страны третьего мира наподобие Кубы, жители которой до сих пор ездят на машинах из середины прошлого века.
Об этом пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмиян, комментируя стремительно нарастающую проблему.
Однако у таких небольших стран, как Куба, проблема связанности территории не стоит, поскольку она маленькая.
В России ситуация иная: огромная территория, где до ближайшего поворота или развязки навигатор легко может насчитать пару сотен километров, подчеркивает эксперт.
По его словам, это угрожает России большим сепаратизмом и обособлением отдельных областей.
«Чем грозит России деградация транспортной связности, нет смысла обсуждать: обособлением территорий и созданием условий для местного сепаратизма. Не прямо сейчас, но тенденция вполне просматривается. Конечно, на святое дело подавления бунтов найдется и техника, и топливо, но нормальная жизнь постепенно будет сжиматься в точку в пространстве.
При этом людей насильно отрезают и от Интернета, оставляя им окно в мир, которое рисуют шизофреники и психопаты из «Воскресных вечеров».
Классическая картина средневековья - это когда ты можешь прожить всю жизнь на территории радиусом в 50-70 километров и не более. Что происходит за пределами этого круга, человек осознавал крайне смутно и в основном по рассказам транзитных прохожих. Российская власть возвращает нас в это состояние. Не быстро, но вполне приличными темпами», — бьет тревогу эксперт.