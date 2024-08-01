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Минских школьников хотят одеть в странную форму

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  • 1.08.2024, 14:54
  • 1,652
Минских школьников хотят одеть в странную форму

С лукашенковскими шевронами.

Минским школьникам предлагают носить шевроны с лукашенковской символикой. Об этом на пресс-конференции 1 августа рассказала председательница концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

По ее словам, это пилотный проект по Минску, в котором участвуют 20 гимназий.

Шеврон предлагается нашивать по желанию родителей. Их необходимость Лугина объясняет тем, что дети будут понимать свою принадлежность к идеологии «и гордиться тем, что мы живем в такой замечательной стране».

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