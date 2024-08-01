Минских школьников хотят одеть в странную форму 1 1.08.2024, 14:54

1,652

С лукашенковскими шевронами.

Минским школьникам предлагают носить шевроны с лукашенковской символикой. Об этом на пресс-конференции 1 августа рассказала председательница концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

По ее словам, это пилотный проект по Минску, в котором участвуют 20 гимназий.

Шеврон предлагается нашивать по желанию родителей. Их необходимость Лугина объясняет тем, что дети будут понимать свою принадлежность к идеологии «и гордиться тем, что мы живем в такой замечательной стране».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com