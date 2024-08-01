Минских школьников хотят одеть в странную форму

Минских школьников хотят одеть в странную форму1
- 1.08.2024, 14:54
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С лукашенковскими шевронами.
Минским школьникам предлагают носить шевроны с лукашенковской символикой. Об этом на пресс-конференции 1 августа рассказала председательница концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.
По ее словам, это пилотный проект по Минску, в котором участвуют 20 гимназий.
Шеврон предлагается нашивать по желанию родителей. Их необходимость Лугина объясняет тем, что дети будут понимать свою принадлежность к идеологии «и гордиться тем, что мы живем в такой замечательной стране».