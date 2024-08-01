Bloomberg: Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена с Западом 1.08.2024, 15:12

13 минут назад

На свободу вышел также бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

Осужденный в России по делу о «шпионаже» журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был освобожден в рамках крупного обмена заключенными с Западом. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, на свободу вышел также бывший морской пехотинец США Пол Уилан, осужденный по статье о шпионаже в 2020 году. И Гершкович, и Уилан получили по 16 лет колонии: первого обвинили в сборе информации о деятельности «Уралвагонзавода», а второго — в попытке якобы получить сведения о курсантах ФСБ.

Оба в настоящий момент находятся в пути, чтобы покинуть пределы России. США и их союзники для обмена освободят и направят в Россию заключенных, подтвердили источники Bloomberg.

По данным Mash, первый этап обмена заключенными с Западом, который обещает стать крупнейшим со времен холодной войны, состоялся в Калиниграде. России были выданы Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на один год и 7 месяцев по делу в шпионаже.

В обмен на своих разведчиков и агентов Россия может выдать на Запад от 20 до 30 российских политических заключенных и журналистов, сообщил накануне знакомый с ситуацией источник The Moscow Times.

Вероятные фигуранты обмена — люди, связанные с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, граждане США, группа россиян, осужденных за «военные фейки», а также знаковые оппозиционеры — Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

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