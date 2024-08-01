«Белпочта» подняла тариф

«Белпочта» подняла тариф1
- 1.08.2024, 15:17
Поднимутся цены на международные отправления.
«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений, сообщается на сайте предприятия.
Так, с 1 августа изменены тарифы «Белпочты» на пересылку международной письменной корреспонденции, посылок и отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. Тарифы в среднем вырастут на 5%.
На данный момент «Белпочтой» осуществляется прием международных почтовых отправлений в более чем 180 стран. Весь перечень, а также тарифы опубликованы на официальном сайте.