«Белпочта» подняла тариф 1 1.08.2024, 15:17

Поднимутся цены на международные отправления.

«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений, сообщается на сайте предприятия.

Так, с 1 августа изменены тарифы «Белпочты» на пересылку международной письменной корреспонденции, посылок и отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. Тарифы в среднем вырастут на 5%.

На данный момент «Белпочтой» осуществляется прием международных почтовых отправлений в более чем 180 стран. Весь перечень, а также тарифы опубликованы на официальном сайте.

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